Tamil Nadu 10th Result 2026: तमिलनाडु कक्षा 10वीं में 94.31% स्टूडेंट्स पास, गर्ल्स ने मारी बाजी

तमिलनाडु बोर्ड 10th रिजल्ट 2026 आज जारी हो गया है। बोर्ड परीक्षा में कुल 94.31% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। लड़कों की अपेक्षा में लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है।

तमिलनाडु बोर्ड कक्षा 10 की के परिणाम घोषित होने के बाद राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने 94.31 प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशत की घोषणा की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.51 प्रतिशत अंक अधिक है। वे चेन्नई के कोट्टूरपुरम स्थित अन्ना शताब्दी पुस्तकालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री जी के अनुसार, कुल 8,79,643 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें 4,35,247 लड़कियां और 4,35,396 लड़के शामिल थे। कुल 8,21,105 छात्र उत्तीर्ण हुए, जिनका कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 94.31 रहा।

गर्ल्स ने मारी बाजी

परिणामों में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया, उनका उत्तीर्ण प्रतिशत 96.6 रहा, जबकि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.15 रहा। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों की तुलना में 4.32 प्रतिशत अधिक था।

5,171 स्कूलों 100 फीसदी रिजल्ट किया हासिल

राजमोहन ने बताया कि तमिलनाडु के कुल 12,467 स्कूलों में से 5,171 स्कूलों ने 100 प्रतिशत उत्तीर्ण परिणाम हासिल किया है, जिनमें 1,931 सरकारी स्कूल शामिल हैं। सरकारी स्कूलों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 91.86 प्रतिशत रहा, जबकि निजी स्कूलों का उत्तीर्ण प्रतिशत 98.14 प्रतिशत रहा।

जिलों में, पुदुक्कोट्टई में सबसे अधिक उत्तीर्ण प्रतिशत 97.57 प्रतिशत रहा, इसके बाद शिवगंगा का स्थान 97.54 प्रतिशत रहा। तंजावुर में 97.41 प्रतिशत, तिरुचिरापल्ली में 97.31 प्रतिशत और कन्याकुमारी में 97.30 प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया गया।

मंत्री जी ने कहा कि शिवगंगा जिले के सरकारी स्कूलों ने असाधारण प्रदर्शन किया और 97.4 प्रतिशत उत्तीर्ण दर दर्ज की। परीक्षा में कुल 13,292 दिव्यांग छात्र शामिल हुए, जिनमें से 11,416 उत्तीर्ण हुए, जिससे उत्तीर्ण दर 85.88 प्रतिशत रही। मंत्री जी ने आगे बताया कि 370 कैदियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 354 उत्तीर्ण हुए, जिससे उत्तीर्ण दर 95 प्रतिशत हो गई।

स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की चिंताओं को दूर करते हुए राजमोहन ने कहा कि सरकार की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी छात्र शिक्षा बीच में न छोड़े। उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी छात्र स्कूल न छोड़े, और हमारी योजनाएं इसी पर केंद्रित होंगी।” मंत्री ने यह भी कहा कि पिछली डीएमके सरकार द्वारा शुरू की गई सभी शिक्षा योजनाएं जारी रहेंगी।

पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य शिक्षा नीति के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, “भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बाल-केंद्रित नीतियों और योजनाओं का पालन करेंगे।”

पाठ्यक्रम में बदलाव के बारे में राजमोहन ने कहा, “हमारी सरकार नफरत फैलाने वाली सरकार नहीं है। पाठ्यक्रम में भी हम समावेशी बातों का ध्यान रखेंगे।”