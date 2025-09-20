नमामी गंगे परिचर्चा से विद्यालय में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा पर्व

ललितपुर। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में नमामी गंगे परिचर्चा और जनजागरण कार्यक्रम के साथ स्वच्छता ही सेवा पर्व का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल प्रशासन द्वारा गंगा समिति के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में छात्र-छात्राओं ने नमामी गंगे मिशन के उद्देश्यों पर एक संगोष्ठी में हिस्सा लिया, जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व पर चर्चा की गई।

इसके बाद छात्राओं ने रंगोली और पोस्टर बनाने के साथ भाषण में सहभागिता की। छात्रों द्वारा गंगा स्वच्छता का संकल्प लिया गया और एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम उपरांत विद्यालय परिसर और आस-पास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्या अंजना वर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य छात्रों को गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बनाना है। स्वच्छता ही सेवा की भावना को हम उनके मन में बचपन से ही स्थापित करना चाहते हैं।

परियोजना अधिकारी जिला गंगा समिति केतन दुबे ने बताया की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा पर्व में स्वच्छता शपथ, निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली, भाषण, प्रभात फेरी और स्वच्छता ड्राइव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कक्षा 10 की छात्रा साक्षी को विद्यालय का नदी प्रेरक चुना गया। कार्यक्रम में उप क्षेत्रीय वन अधिकारी मनीष गौड़, शिक्षिका शिवानी सक्सेना, सीमा वर्मा, नेहा गोस्वामी, खुशबू राजे, करुणेश नामदेव, प्रियंका राजपूत, मानसी खटीक, श्रुति यादव, रानी योगी आदि उपस्थित रहे।