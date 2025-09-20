Sunday, September 21, 2025
spot_img
HomeItawaयूरोलॉजिकल कैंसर के रोगियों के लिए यूपीयूएमएस में यूरो-ऑन्कोलॉजी क्लिनिक का शुभारंभ
ItawaMarqueeUttar Pradesh

यूरोलॉजिकल कैंसर के रोगियों के लिए यूपीयूएमएस में यूरो-ऑन्कोलॉजी क्लिनिक का शुभारंभ

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
89

सैफई,इटावा। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज़(UPUMS), सैफई में शुक्रवार को यूरो-ऑन्कोलॉजी क्लिनिक का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने किया।उन्होंने इस अवसर उन्होंने कहा कि यह विशेष क्लिनिक गुर्दे,मूत्राशय,प्रोस्टेट,अंडकोष एवं लिंग के कैंसर जैसे गंभीर यूरोलॉजिकल कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए उच्चस्तरीय चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करेगी।क्लिनिक का उद्देश्य केवल उपचार तक सीमित नहीं है,बल्कि कैंसर की शीघ्र पहचान,समग्र देखभाल,परामर्श और जन-जागरूकता को भी बढ़ावा देना है।

यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ एम ए खान ने कहा कि आधुनिक उपकरणों और अनुभवी विशेषज्ञों की टीम से सुसज्जित यह क्लिनिक आसपास के क्षेत्र के लिए यूरो-ऑन्कोलॉजी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।इस नई सुविधा के साथ सैफई एवं आसपास के जिलों के रोगियों को अब कैंसर उपचार के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और उन्हें एक ही स्थान पर विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध होंगी।इस अवसर पर संकायाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ आदेश कुमार,चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉ एसपी सिंह यूरोलॉजी विभाग के सभी संकाय सदस्य उपस्थित रहे।

Previous article
गोरखपुर में घायल पशु तस्कर की मौत
Next article
नमामी गंगे परिचर्चा से विद्यालय में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा पर्व
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved