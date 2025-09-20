यूरोलॉजिकल कैंसर के रोगियों के लिए यूपीयूएमएस में यूरो-ऑन्कोलॉजी क्लिनिक का शुभारंभ

सैफई,इटावा। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज़(UPUMS), सैफई में शुक्रवार को यूरो-ऑन्कोलॉजी क्लिनिक का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने किया।उन्होंने इस अवसर उन्होंने कहा कि यह विशेष क्लिनिक गुर्दे,मूत्राशय,प्रोस्टेट,अंडकोष एवं लिंग के कैंसर जैसे गंभीर यूरोलॉजिकल कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए उच्चस्तरीय चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करेगी।क्लिनिक का उद्देश्य केवल उपचार तक सीमित नहीं है,बल्कि कैंसर की शीघ्र पहचान,समग्र देखभाल,परामर्श और जन-जागरूकता को भी बढ़ावा देना है।

यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ एम ए खान ने कहा कि आधुनिक उपकरणों और अनुभवी विशेषज्ञों की टीम से सुसज्जित यह क्लिनिक आसपास के क्षेत्र के लिए यूरो-ऑन्कोलॉजी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।इस नई सुविधा के साथ सैफई एवं आसपास के जिलों के रोगियों को अब कैंसर उपचार के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और उन्हें एक ही स्थान पर विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध होंगी।इस अवसर पर संकायाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ आदेश कुमार,चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉ एसपी सिंह यूरोलॉजी विभाग के सभी संकाय सदस्य उपस्थित रहे।