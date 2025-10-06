Monday, October 6, 2025
कोचिंग पढ़ने निकला छात्र लापता, दोस्तों को बताया ‘मॉडल पेपर लेने सरीला जा रहा हूँ’

सरीला/जरिया: जरिया थाना क्षेत्र के चंडौत गांव निवासी हरिमोहन तिवारी का 14/15 वर्षीय बेटा गजराज शुक्रवार दोपहर से लापता हो गया। गजराज घर से गांव में ही कोचिंग पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आया। परिजनों की तलाश के बावजूद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने चंडौत चौकी में शिकायत दर्ज कराई।

​लापता होने की पूरी घटना

परिजनों ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि गजराज शुक्रवार दोपहर को घर से कोचिंग के लिए निकला था। देर शाम तक जब वह नहीं लौटा, तो परिजनों को चिंता हुई। तलाश के दौरान पता चला कि उसने अपने दोस्तों को बताया था कि वह मॉडल पेपर लेने के लिए सरीला जा रहा है। हालांकि, गजराज के सरीला जाने की जानकारी परिजनों को नहीं थी। रिश्तेदारों और आस-पास के लोगों से संपर्क करने के बावजूद भी युवक का कोई पता नहीं चल सका है।

​पुलिस का बयान

​आज दिनांक 04.10.2025 को एक 14 वर्षीय युवक के लापता होने की सूचना पर थाना जरिया पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से गजराज की तलाश की जा रही है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

