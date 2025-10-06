Monday, October 6, 2025
डीएम और एसएसपी ने सुनी जनता की समस्याएं, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

गोरखपुर। शनिवार को आयोजित तहसील समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने तहसील गोला पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनीं। दोनों अधिकारियों ने फरियादियों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए।

इस मौके पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस का उद्देश्य जनता को न्याय दिलाना है, इसलिए हर अधिकारी को पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने पुलिस से संबंधित शिकायतों को सुना और मौके पर ही कई मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस-प्रशासन जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, एसडीएम गोला अमित जैसवाल, क्षेत्राधिकारी गोला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का फीडबैक लेकर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी समस्या का समाधान आधा-अधूरा न रहे।

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों की उपस्थिति और तत्परता से फरियादियों में संतोष देखा गया। जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि जनहित से जुड़ी हर समस्या का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है

