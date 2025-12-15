खेल युवाओं को सहयोग,समर्पण, अनुशासन व मैत्री भाव का देते है संदेश – रीना बिंद

चन्दौली। ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभा को निखारने को लेकर मझवां विधान सभा के कछवा बाजार के हनुमत विद्यालय की ऐतिहासिक मैदान पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष 2025 -26 के अंण्डर हैण्ड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया । हनुमत स्पोर्टिंग क्लब के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची प्रमुख समाजसेविका श्रीमती रीना बिन्द ने फीता काटकर खेल को आरंभ कराई । इस टूर्नामेंट में पूर्वाचल के 24 टीमो ने हिस्सा लिया है।

इस दौरान समाजसेवी श्रीमती रीना बिंद ने कहा कि इस प्रकार के खेल मैदान से ग्रामीण युवाओ को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है, आगे चलकर अपने मुकाम हासिल कर खेल जगत में पंहुच कर प्रदेश व देश का नाम रोशन करते है। उन्होंने कहा कि “यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का एक मंच है। हम चाहते हैं कि हर युवा खेल के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा पाए और समाज के लिए कुछ करे।

“खेल युवाओं को सहयोग,समर्पण, अनुशासन, मैत्री भाव का संदेश देते हैं। खेलों से समूह में कार्य करने की भावना विकसित होती है, जो व्यक्ति के जीवन पर्यंत काम आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है,आवश्यकता उन्हें उचित मंच प्रदान करने की है। ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन खेल प्रतिभाओं के विकास में सहायक होता है। इस अवसर पर श्रीमती अलका देवी, आर्यन सिंह, डॉ चंद्रेश, धर्मेन्द्र यादव, उमाशंकर बिंद, उज्जवल सिंह, आनंद सिंह, अनूप प्रजापति, शैलेन्द्र यादव, आशीष गुप्ता मौजूद रहे ।