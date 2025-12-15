आग से दुकान का लाखों का सामान जला

गाजीपुर। सदर कोतवाली इलाके के गोराबाजार में शनिवार की भोर अज्ञात कारणों से एक इलेक्ट्रानिक की दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग में करीब पांच लाख रुपये का सामान जल कर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि छावनी लाइन स्थित मंगल मडई गांव निवासी शैलेश की गोराबाजार हनुमान मंदिर के पास में मुसाफिर रिपेयरिंग सेंटर है। वहां टीवीके साथ अन्य इलेक्ट्रानिक सामानो की रिपेयरिंग का काम करते हैं।

रोजकी तरह वह शुक्रवार की रात दुकान बंद घर चले गये। भोर में सड़क पर टहल रहे लोगों ने दुकान से धुआं निकलते देखा तो दुकानदार शैलेश को फोन से सूचना दिया। आग लगने की सूचना मिलते ही वह भागकर दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान में रखा सामान धू-धू कर जल रहा है। आग लगने की सूचना फायर सर्विस को दिया। फायर कर्मी तत्काल मौके पर पहुंचकर आग बुझाया। जबतक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित शैलेश ने बताया कि आग में करीब पांच लाख रुपये के इलेक्ट्रानिक सामान जला है। वह इलेक्ट्रानिक सामानों की रिपेयरिंग का काम करता है।