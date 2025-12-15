Monday, December 15, 2025
spot_img
HomeMarqueeआग से दुकान का लाखों का सामान जला
MarqueeUttar PradeshOther

आग से दुकान का लाखों का सामान जला

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
80

गाजीपुर। सदर कोतवाली इलाके के गोराबाजार में शनिवार की भोर अज्ञात कारणों से एक इलेक्ट्रानिक की दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग में करीब पांच लाख रुपये का सामान जल कर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि छावनी लाइन स्थित मंगल मडई गांव निवासी शैलेश की गोराबाजार हनुमान मंदिर के पास में मुसाफिर रिपेयरिंग सेंटर है। वहां टीवीके साथ अन्य इलेक्ट्रानिक सामानो की रिपेयरिंग का काम करते हैं।

रोजकी तरह वह शुक्रवार की रात दुकान बंद घर चले गये। भोर में सड़क पर टहल रहे लोगों ने दुकान से धुआं निकलते देखा तो दुकानदार शैलेश को फोन से सूचना दिया। आग लगने की सूचना मिलते ही वह भागकर दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान में रखा सामान धू-धू कर जल रहा है। आग लगने की सूचना फायर सर्विस को दिया। फायर कर्मी तत्काल मौके पर पहुंचकर आग बुझाया। जबतक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित शैलेश ने बताया कि आग में करीब पांच लाख रुपये के इलेक्ट्रानिक सामान जला है। वह इलेक्ट्रानिक सामानों की रिपेयरिंग का काम करता है।

Previous article
खेल युवाओं को सहयोग,समर्पण, अनुशासन व मैत्री भाव का देते है संदेश – रीना बिंद
Next article
एमआरएलबी म्युचुअल वैनीफिट निधि का डायरेक्टर बनकर लाखों रुपये हड़पने का आरोप
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved