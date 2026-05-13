सी.बी.एस.ई. कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 में एस.के.डी. एकेडमी के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

लखनऊ, 13 मई, 2026:

शैक्षणिक उत्कृष्टता की अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एस.के.डी. एकेडमी ने सी.बी.एस.ई. कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 में एक बार फिर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं। विज्ञान, वाणिज्य एवं मानविकी संकाय के विद्यार्थियों ने शानदार सफलता हासिल कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय को गौरवान्वित किया। प्रमुख मेधावी विद्यार्थियों में —

अनामिका यादव ने 96.4%,

उन्नति तिवारी ने 95.8%,

सानिध्य गुप्ता ने 94.4%,

मुदित सिंह ने 94.2% तथा

निमित द्विवेदी ने 93% अंक प्राप्त किए।

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एस.के.डी. ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक श्री मनीष सिंह ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों की मेहनत, लगन एवं निरंतर प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल शैक्षणिक एवं व्यावसायिक भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जो विद्यार्थी अपने अंकों के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें विद्यालय द्वारा पूर्ण सहयोग एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। विद्यार्थियों के साथ बोर्ड परीक्षा परिणामों का विश्लेषण करते समय यह देखा गया कि विशेष रूप से सी.बी.एस.ई. के नॉर्दर्न ज़ोन में विज्ञान एवं अंग्रेज़ी विषयों के अंकों में सामान्य रूप से पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। विद्यालय इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को पूर्ण सहयोग एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा, क्योंकि इसका प्रभाव भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश परीक्षाओं के अंतर्गत उनके चयन एवं रैंकिंग पर पड़ सकता है।

मेधावी विद्यार्थियों को जुलाई 2026 में आयोजित होने वाले भव्य सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

इस गौरवपूर्ण अवसर पर विद्यालय प्रबंधन — चेयरमैन श्री एस.के.डी. सिंह, निदेशक श्री मनीष सिंह, डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती निशा सिंह एवं असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीमती कुसुम बत्रा — ने विद्यार्थियों की मेहनत, दृढ़ संकल्प एवं समर्पण की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल एवं सफल भविष्य की कामना की।