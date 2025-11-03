दहेज हत्या प्रकरण में थाना शोहरतगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार आरोपी गिरफ्तार

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। थाना शोहरतगढ़ पुलिस ने दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत यह गिरफ्तारी की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ मयंक द्विवेदी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेतिया मोड़, शोहरतगढ़ से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

यह कार्रवाई मु0अ0सं0 169/25 धारा 82(2)/85 वीएनएस व ¾ डीपी एक्ट से संबंधित दहेज हत्या के मामले में की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मोहम्मद गुलाम पुत्र अब्दुल वहीद (उम्र 22 वर्ष), निवासी खड़कुइयां नानकार, थाना शोहरतगढ़, अब्दुल वहीद पुत्र मोहम्मद इद्रीश (उम्र 46 वर्ष), निवासी खड़कुइयां नानकार, थाना शोहरतगढ़,शाहिदा पुत्री अब्दुल वहीद (उम्र 23 वर्ष), निवासी खड़कुइयां नानकार, थाना शोहरतगढ़,सद्दाम पुत्र मन्नान (उम्र 32 वर्ष), निवासी महुआ दुधारा, थाना तौलिहवा, जिला कपिलवस्तु (नेपाल) के है गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम मे उपनिरीक्षक राम कृपाल निषाद,कांस्टेबल पंकज यादव, कांस्टेबल मनीष कुमार यादव, महिला कांस्टेबल शोभा भारती शामिल रहे । पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।