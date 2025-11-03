भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी का बड़ा खुलासा

एसएसबी, पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 91 बोरी यूरिया जब्त, तस्कर फरार

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। भारत-नेपाल सीमा पर रविवार को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की चौकसी और त्वरित कार्रवाई से तस्करी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ। 43वीं वाहिनी एसएसबी की सीमा चौकी बानगंगा, थाना शोहरतगढ़ पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने 91 बोरी यूरिया खाद जब्त की है, जिसे अवैध रूप से नेपाल भेजा जा रहा था।

सूत्रों के अनुसार, गुप्त सूचना मिली थी कि सीमा स्तंभ संख्या 557 के आसपास से यूरिया खाद की बड़ी खेप नेपाल तस्करी की जा रही है। जानकारी मिलते ही एसएसबी, पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त नाका टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई।

वाहन छोड़कर भाग गया तस्कर कुछ देर बाद एक चारपहिया पिकअप वाहन सीमा की ओर बढ़ता दिखाई दिया। जब संयुक्त टीम ने वाहन को रुकने का संकेत दिया तो चालक टीम को देखकर वाहन वहीं छोड़कर नेपाल की दिशा में फरार हो गया।

संयुक्त टीम ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें 57 बोरी यूरिया खाद बरामद हुई। आसपास की झाड़ियों की तलाशी लेने पर 34 बोरी यूरिया खाद और मिली। कुल मिलाकर 91 बोरी यूरिया खाद जब्त की गई।

सीमा चौकियों पर बढ़ाई गई निगरानी संयुक्त टीम ने पिकअप वाहन और खाद को आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद थाना शोहरतगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि तस्करी की रोकथाम के लिए सीमा क्षेत्र में गश्त और नाका जांच को और सख्त किया जा रहा है।

43वीं वाहिनी एसएसबी के जवानों के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा पर उर्वरक, मवेशी, खाद्य पदार्थ और पेट्रोलियम उत्पादों की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए लगातार गश्त और खुफिया निगरानी की जा रही है।

एसएसबी की सख्ती से तस्करों में हड़कंप

इस बड़ी कार्रवाई से सीमा पार सक्रिय तस्करी गिरोहों में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया है कि सीमावर्ती इलाकों में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।