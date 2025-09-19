Saturday, September 20, 2025
spot_img
HomeEntertainment'वो मेरी जिंदगी निकाल...', बीवी Twinkle Khanna से पंगा लेने में डरे...
EntertainmentSlider

‘वो मेरी जिंदगी निकाल…’, बीवी Twinkle Khanna से पंगा लेने में डरे Akshay Kumar, भूल से भी नहीं करेंगे ये चीज

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
120

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) फिर से अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने के लिए बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। फिल्म की रिलीज के बीच अभिनेता ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ कौन सा प्रैंक करने से डरते हैं।

इस बात में कोई शक नहीं है कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) बी-टाउन के सबसे ग्लैमरस और क्यूट कपल हैं। दोनों अपनी केमिस्ट्री से लोगों का दिल जीतते हैं। दोनों सिर्फ अपने रोमांटिक बॉन्ड नहीं बल्कि मजेदार किस्से शेयर कर फैंस का दिल चुराते हैं।

ट्विंकल खन्ना फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वह अपने पति अक्षय की टांग खींचने के लिए मजेदार पोस्ट शेयर करती रहती हैं। दूसरी ओर अभिनेता भी अपनी बीवी से जुड़े कुछ किस्से शेयर कर देते हैं जो फैंस को भा जाती हैं। हाल ही में अभिनेता ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ वो कौन सा प्रैंक नहीं करेंगे जिससे उनकी जिंदगी निकल जाए।

बीवी से ऐसा मजाक नहीं कर सकते एक्टर

दरअसल, अक्षय कुमार इंटरव्यू के लिए एक टीवी शो में आए जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा खुलासा किया। जब होस्ट ने उनसे पूछा कि जब सेट पर उनसे हाथ मिलाओ तो अपनी घड़ी और अंगूठी को बचाकर रखना पड़ता है। तब उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि कोई नब्ज दबानी पड़ती है जिससे वह उनकी (होस्ट) की भी घड़ी निकाल सकते हैं और किसी की भी घड़ी निकाल सकते हैं।

इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्होंने कभी अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना की घड़ी निकालने की कोशिश की है। इस पर अक्षय ने कहा, “अगर मैं यह कोशिश करूंगा तो वह मेरी जिंदगी निकाल लेगी।”

7वीं में फेल हो गए थे एक्टर

अक्षय कुमार ने यह भी रिवील किया कि वह सातवीं कक्षा में फेल हो गए थे जिसके चलते उनके पिता बहुत नाराज हुए थे। जब उनके पिता ने पूछा कि वह करना क्या चाहते हैं तो उन्होंने बताया कि वह हीरो बनना चाहते हैं।

अक्षय कुमार इस वक्त जॉली एलएलबी 3 को लेकर चर्चा में हैं। इस कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा का लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था। अब फिल्म भी बड़े पर्दे पर आ गई है। इस बार अक्षय के साथ कोर्ट में अरशद वारसी (Arshad Warsi) हैं। यह फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।

Previous article
पाकिस्तान के Asia Cup बॉयकॉट ड्रामे पर फूटा Kapil Dev का गुस्सा, कहा- झूठे दावे से कुछ बदल नहीं…
Next article
भाषा विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस समारोह
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved