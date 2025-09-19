पाकिस्तान के Asia Cup बॉयकॉट ड्रामे पर फूटा Kapil Dev का गुस्सा, कहा- झूठे दावे से कुछ बदल नहीं…

Kapil Dev No Handshake Controversy भारत-पाक के बीच 14 सितंबर को खेले गए एशिया कप मैच के बाद हैंडशेक विवाद ने तूल पकड़ लिया। भारतीय टीम ने 7 विकेट से पाकिस्तान को हराने के बाद पाक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था जिस पर खूब विवाद हुआ। इस बीच पूर्व कप्तान कपिल देव ने इसे छोटी बात बताते हुए खिलाड़ियों को क्रिकेट पर ध्यान देने की सलाह दी है।

Kapil Dev IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप टी20 में हुई भिड़ंत के बाद हैंडशेक विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बिना हाथ हाथ मिलाए लौट गए थे। इसके बाद सूर्या ने जीत को भारतीय सेना को समर्पित किया और पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

हालांकि, ‘सूर्या ब्रिगेड’ के इस व्यवहार से नाखुश होकर पीसीबी ने नाराजगी जाहिर की और आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की भी मांग की थी, जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया था। साथ ही पीसीबी ने कहा था कि आईसीसी उनकी मांग नहीं पूरी करता तो वह एशिया कप से बॉयकॉट कर देंगे। हालांकि, पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच खेला और जीत भी हासिल की।

अब पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की छोटी-छोटी बातों को बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए।

Kapil Dev ने नो हैंडशक विवाद पर दिया बयान

दरअसल, कपिल देव (Kapil Dev No Handshake Controversy) ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा,

“ये सब छोटी बातें हैं। खिलाड़ी चाहे हाथ मिलाना चाहें या गले लगना चाहें, ये उनकी अपनी पसंद है। इसे लेकर विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की टीम ने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, उन्हें अपने खेल पर काम करना चाहिए। भारत पिछले 20 सालों से बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है और मुझे भरोसा है कि टीम इंडिया एशिया कप 2025 जीतेगी।”

भारत ने पाकिस्तान (India vs Pakistan Asia Cup 2025) के खिलाफ 14 सितंबर को खेले गए एशिया कप मैच में शानदार प्रदर्शन किया। पहले गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 127/9 तक रोक दिया और फिर सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा की दमदार पारियों से टीम इंडिया ने 7 विकेट से आसान जीत दर्ज की।

इससे पहले भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से हराकर शानदार आगाज किया था। दोनों ही मैचों में भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की है। टीम इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीमें एशिया कप सुपर-4 में पहुंच गई है। अब उनका आज यानी 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ ग्रुप-ए का आखिरी मुकाबला है।