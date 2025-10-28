Sainik School Admission 2026: सरकार ने 3 नए सैनिक स्कूल किये स्टार्ट, एडमिशन के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन का मौका

केंद्र सरकार की ओर से 3 नए सैनिक स्कूल शुरू किये गए हैं। जो भी माता पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वे 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। एंट्रेस एग्जाम का आयोजन जनवरी 2026 में करवाया जायेगा।

देशभर में सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से देश में 3 नए सैनिक स्कूलों को शुरू किया गया है। इससे सैनिक स्कूलों की सीटों में बढ़ोत्तरी होगी।

3 नए स्कूलों के नाम

सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ये तीन नए स्कूल निम्नलिखित हैं-

श्री एसपीके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तमिलनाडु, नमक्कल आवासीय वादेम नगर हायर सेकेंडरी स्कूल, गोवा, वास्को-गोवा आवासीय योगेश्वरी सैनिक स्कूल, अंबाजोगाई, महाराष्ट्र, बीड डे बोर्डिंग

30 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन का मौका

इस समय देशभर में कक्षा 6 के लिए 69 नए सैनिक स्कूलों और कक्षा 9 के लिए स्वीकृत 19 नए सैनिक स्कूलों सहित सैनिक स्कूलों में एडमिशन (AISSEE 2026) के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी माता पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहते हैं वे 30 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। दोनों ही कक्षाओं के लिए एंट्रेस एग्जाम का आयोजन जनवरी 2026 माह में करवाया जा सकता है।

एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस

AISSEE 2026 Online Form भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर विजिट करना होगा।

होम पेज पर SAINIK SCHOOL SOCIETY पर क्लिक करना होगा

LATEST NEWS में Registration for AISSEE-2026 Examination is LIVE! पर क्लिक करें।

वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर करके मांगी गई जानकारी भरें और पंजीकरण कर लें।

इसके बाद फॉर्म में मांगी गई अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

अब निर्धारित शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।

अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।

AISSEE 2026 Application Form

एप्लीकेशन फीस

इस प्रवेश परीक्षा में भाग ले ने के लिए आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी (एनसीएल), डिफेंस/ एक्स सर्विसमैन वर्ग से आने वालों को फीस के रूप में 850 रुपये जमा करना होगा। एससी/ एसटी वर्ग के लिए फीस 700 रुपये जमा करना होगा।