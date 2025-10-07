Tuesday, October 7, 2025
आरएसएस के हनुमंत शाखा का निकला पथ संचलन

सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नौगढ़ नगर के भीमापार हनुमान मंदिर से सोमवार को संघ स्थापना के शताब्दी वर्ष पर पथ संचलन किया गया। यह पथ संचलन सेंट जेवियर स्कूल, सरला एकेडमी होते हुए स्वामी विवेकानंद चौक तक निकला था। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए आरएसएस के विभाग प्रचारक राजीव नयन ने कहा कि विजयदशमी के दिन 1925 को नागपुर में संघ की स्थापना हुई थी, संघ की स्थापना को सौ वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन सौ वर्षों के दौरान संघ स्वयंसेवकों ने राष्ट्र निर्माण हेतु तन-मन-धन समर्पित कर दिया है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष में कदम रखने के कारण यह वर्ष काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अत्यधिक उत्साह व सक्रियता से देशहित व हिंदू हित के कार्य में लगना चाहिए।

हमारे महापुरुष पृथ्वीराज चौहान, शिवा जी, महाराणा प्रताप जैसे कई लोगों ने देश और सनातन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। देश में अस्थिरता फैलाने के लिए देश विरोधी ताकतें सक्रियता से लगी हुई हैं, ऐसे में स्वयंसेवकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रत्येक स्वयंसेवक को संघ के राष्ट्रधर्म प्रथम सिद्धांत का अनुसरण करना, सामाजिक समरसता एवं विनम्रता का विशेष ध्यान रखना होगा। बताया कि भगवान श्री राम की तरह हमें भी अपने जीवन में आदर्श चरित्र एवं अच्छा आचरण करते हुए समाज को संगठित करते हुए बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करनी है। इस दौरान जिला प्रचारक विशाल, नगर संघचालक रंजीत, नगर कार्यवाह अभय, नगर प्रचारक अरुणेश, सह जिला कार्यवाह मनोज, दुर्गेश, संतोष, वरिष्ठ समाजसेवी ओम प्रकाश चौबे आदि स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

