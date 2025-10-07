Tuesday, October 7, 2025
12 अक्टूबर से परीक्षा केंद्रों में होगी लोक सेवा आयोजन की परीक्षाएं

Priyanka Sharma
वीरभूमि महाविद्यालय में बैठकर डीएम ने निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराने के दिए निर्देश

महोबा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के तत्वावधान में सोमवार को वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सभागार में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 एवं वन संरक्षक और वन अधिकारी सेवा की 12 अक्टूबर 2025 को होने वाली लिखित परीक्षा दो पालियो में सम्पन्न कराए जाने पर विचार विमर्श किया गया। पहली पाली में 9ः30 से 11ः30 बजे तक और दूसरी पाली में 2ः30 से 4ः30 बजे तक जिले के चिन्हित परीक्षा केंद्रों में सम्पन्न कराई जाएगी।

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक, सह केन्द्र व्यवस्थापक, अन्तरीक्षकों, सहयोगी अन्तरीक्षकों एवं आरक्षित अन्तरीक्षकों एवं परीक्षा में संलग्न अधिकारियों, कार्मिको का प्रशिक्षण आयोजित दिया गया। इस मौके पर नामित जितेन्द्र कुमार समन्वयी पर्यवेक्षक ने प्रशिक्षण दिया ग इसके उपरान्त मोईनुल इस्लाम, अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे, ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक के कार्य एवं दायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी तथा अन्तरीक्षकों के कार्य एवं दायित्वों को बताते हुये पूर्ण सजगता से कार्य करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये।

जिलाधिकारी ने परीक्षा के सफल संचालन करने साथ ही परीक्षा में पूर्ण सजगता से कार्य करने एवं आयोग के जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये। प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने परीक्षा के शान्तिपूर्ण संचालन के लिए पुलिस व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रबल प्रताप सिंह, अपरपुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह, अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे मोईनुल इस्लाम, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक देवेन्द्र कुमार, महोबा मौजूद रहे। अन्त में प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

