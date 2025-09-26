Friday, September 26, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshHamirpurसड़क चौड़ीकरण की मिट्टी बनी मुसीबत: सुमेरपुर में घरों के सामने लगे...
MarqueeUttar PradeshHamirpur

सड़क चौड़ीकरण की मिट्टी बनी मुसीबत: सुमेरपुर में घरों के सामने लगे ढेर, लोगों ने की हटाने की मांग

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
54

भरुआ सुमेरपुर। बांदा मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) द्वारा खोदी गई मिट्टी अब धर्मेश्वर बाबा मोहल्ले के निवासियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। लोनिवि ने खुदाई के बाद मिट्टी के बड़े-बड़े ढेर सड़क किनारे, सीधे घरों के सामने लगा दिए हैं, जिससे लोगों का निकलना दूभर हो गया है।

​मोहल्ले के निवासी आशीष गुप्ता, कुलदीप, अनिल, सतीश गुप्ता, अमित, पप्पू गुप्ता, राजकुमार और मुकेश आदि ने बताया कि मिट्टी के इन ढेरों के कारण उनके घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके वाहनों (बाइक आदि) को घरों के अंदर ले जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

​निवासियों ने कहा कि मजबूरी में उन्हें अपने वाहन घरों के बाहर ही खड़े करने पड़ रहे हैं, जिससे चोरी का डर बना रहता है।

​परेशान मोहल्लेवासियों ने एकजुट होकर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। उन्होंने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (ईओ) को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि घरों के सामने जमा इस मिट्टी को तत्काल हटवाया जाए, ताकि उनकी रोजमर्रा की आवाजाही सामान्य हो सके और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

Previous article
जल संरक्षण में सफल हो रही है ‘मेड़बन्दी’ की पुरानी परम्परा
Next article
जिलाधिकारी ने गौशालाओं के सुधार के लिए दिए सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved