सड़क चौड़ीकरण की मिट्टी बनी मुसीबत: सुमेरपुर में घरों के सामने लगे ढेर, लोगों ने की हटाने की मांग

भरुआ सुमेरपुर। बांदा मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) द्वारा खोदी गई मिट्टी अब धर्मेश्वर बाबा मोहल्ले के निवासियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। लोनिवि ने खुदाई के बाद मिट्टी के बड़े-बड़े ढेर सड़क किनारे, सीधे घरों के सामने लगा दिए हैं, जिससे लोगों का निकलना दूभर हो गया है।

​मोहल्ले के निवासी आशीष गुप्ता, कुलदीप, अनिल, सतीश गुप्ता, अमित, पप्पू गुप्ता, राजकुमार और मुकेश आदि ने बताया कि मिट्टी के इन ढेरों के कारण उनके घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके वाहनों (बाइक आदि) को घरों के अंदर ले जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

​निवासियों ने कहा कि मजबूरी में उन्हें अपने वाहन घरों के बाहर ही खड़े करने पड़ रहे हैं, जिससे चोरी का डर बना रहता है।

​परेशान मोहल्लेवासियों ने एकजुट होकर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। उन्होंने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (ईओ) को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि घरों के सामने जमा इस मिट्टी को तत्काल हटवाया जाए, ताकि उनकी रोजमर्रा की आवाजाही सामान्य हो सके और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।