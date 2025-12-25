दस हजार की रिश्वत लेते राजस्व अमीन गिरफ्तार, पुजारी से मांगे 15 हजार रुपये

महोबा। जनपद महोबा में एंटी करप्शन टीम ने एक राजस्व अमीन को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले में बालाजी मंदिर के पुजारी से रिश्वत मांगने के आरोप में की गई। आरोपी अमीन कृष्णकांत साहू को पूछताछ के लिए शहर कोतवाली ले जाया गया।

यह मामला महोबा के पनवाड़ी ब्लॉक अंतर्गत नगारा घाट स्थित बालाजी मंदिर के पुजारी सुरेंद्रदास की शिकायत पर हुई। पुजारी ने बताया कि 2019 में उनकी पत्नी एक सड़क हादसे में घायल हो गई थीं। जिसके लिए 7,20,000 का क्लेम स्वीकृत हुआ था। इसी क्लेम राशि को जारी करने के लिए अमीन कृष्णकांत साहू ने उनसे 15 हजार की रिश्वत मांगी थी।

पीड़ित सुरेंद्र दास महाराज ने इस संबंध में एंटी करप्शन टीम से शिकायत की। शिकायत के आधार पर टीम ने योजना बनाई और बुधवार को आरोपी अमीन को पनवाड़ी कस्बे में 10 हजार की तय रिश्वत लेने के लिए बुलाया। जैसे ही अमीन कृष्णकांत साहू ने 500-500 के 20 नोट अपने हाथ में लिए, एंटी करप्शन टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया। इस गिरफ्तारी के बाद राजस्व विभाग में हलचल मच गई। एंटी करप्शन टीम प्रभारी श्याम बाबू ने गिरफ्तार अमीन को शहर कोतवाली ले जाया गया है। जहां उससे आगे की पूछताछ की जा रही है।