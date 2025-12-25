नुमाइश पंडाल में कुल हिन्द मुशायरा 2 जनवरी को तैयारियां ज़ोरों पर,देश के नामचीन शायर करेंगे शिरकत

इटावा। नुमाइश पंडाल में ऐतिहासिक आल इंडिया मुशायरे का आयोजन आगामी 2 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को रात 8 बजे किया गया है।मुशायरे की कामयाबी के लिए तैयारियां जोरशोर से चल रहीं हैं।मुशायरे के मंच पर इस बार देश के नामचीन शायर मौजूद रहेंगे। यह जानकारी आल इंडिया मुशायरे के संयोजक पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद फुरकान अहमद व सह संयोजक पूर्व शहर अध्यक्ष सपा नफीसुल हसन अंसारी ने आयोजित बैठक में देते हुए बताया।उन्होंने बताया कि मुशायरे के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव होंगे और अध्यक्षता शायर माजिद देवबंदी व संचालन शायर नदीम फर्रुख करेंगे।

उन्होंने बताया कि आल इंडिया मुशायरे में देश के नामचीन शायर अंजुम रहबर,मंजर भोपाली,माजिद देवबंदी,जौहर कानपुरी,शबीना अदीब, नदीम फर्रुख,ख़ुर्शीद हैदर,अमीर इमाम, हिमांशी बाबरा,जहाज देवबंदी,हाशिम फीरोजाबादी,डॉ.नदीम शाद,राहुल शर्मा, बिलाल सहारनपुरी,ओम जी,शहबाज लखनवी,अली बाराबंकवी,आयशा खुशनसीब शिरकत करेंगी।उन्होंने जनपद वासियों व मुशायरा प्रेमियों से आल इंडिया मुशायरे में शामिल होकर बेहतरीन शायरी का आनन्द लेने की अपील की है।बैठक में इंतखाब आलम रौनक इटावी,नदीम अहमद,मोहम्मद असलम अंसारी,निहाल खान,शावेज़ नक़वी,फरहान शकील,ताबिश खान, रफत उल्ला खान,शाहिद हुसैन लल्ला,शफी अहमद बालक,टिंकू भाई,कामरान खान,अब्दुल रफीक,आरिफ सिद्दीकी नूर,अफजाल खां,रिहान खान,हसन राइन,सैयद मोहहमद नूर,सरफराज हुसैन,मुजफ्फर अली,खालिद हुसैन,मास्टर मोहम्मद सुल्तान,इसरार मोहम्मद आदि मौजूद रहे।