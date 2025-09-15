Monday, September 15, 2025
आगामी 3 नवम्बर को सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए आगामी 14 नवम्बर को होगा पुनः रजिस्ट्रेशन

बसखारी अंबेडकरनगर। आगामी 3 नवंबर को प्रभावती कैलाश चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित सर्व धर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए पूर्वनिर्धारित रजिस्ट्रेशन की दूसरी तिथि 14 नवंबर को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बसखारी स्थित ट्रस्ट के कार्यालय पर गरीब परिवारों की भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार को संपन्न हुए रजिस्ट्रेशन में कुल 8 वैवाहिक जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधने के लिए आवेदन किया।

रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित पहली तिथि पर भी 8 वैवाहिक जोड़ों ने आवेदन किया था। निर्धारित दो तिथियां पर अब तक कुल 16 वैवाहिक जोड़ों का आवेदन ट्रस्ट को प्राप्त हो चुका है।ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर शरद यादव ने फोन पर बताया कि अब तक कुल 16 वैवाहिक जोड़ों ने अपना पंजीकरण फार्म जमा किया हैं। तीसरी वैवाहिक जोड़ों के पंजीकरण की तिथि 28 सितंबर निर्धारित की गई है।

इस दौरान प्रमुख रूप से ट्रस्ट के उपाध्यक्ष अमित कुमार,महासचिव मोहम्मद कलाम, कोषाध्यक्ष जावेद राइन, सचिव मोहम्मद इरफान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अहमद, पवन कुमार, सूरज सोनी, पवन जयसवाल, हिमांशु सोनी, मोहम्मद अहमद अंसारी, गप्पू चौधरी, मोहम्मद अहमद अंसारी,सूरज मद्धेशिया आदि लोग मौजूद रहे।बता दे कि प्रभावती कैलाश चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा विगत कई वर्षों से 3 नवंबर को सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत 21 निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी रजवाड़ों की भांति शाही अंदाज में कराई जाती रही है।जो इस वर्ष भी आगामी 3 नवंबर को ट्रस्ट के द्वारा सुनिश्चित है।

