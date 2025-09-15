Monday, September 15, 2025
छात्रों को दिया गया माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रशिक्षण

शनिवार को महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़ी गंभीर चुनौतियों को देखते हुए सोसाइटी फॉर एनिमल हेल्थ, एग्रीकल्चर साइंस एंड ह्यूमैनिटी एवं बीदचेंज के संयुक्त तत्वावधान में एक जागरूकता अभियान का आयोजन महाराजा अग्रसेन बालिका इण्टर कॉलेज परसांवा में किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि गौरव कुमार मौर्य ने शुभारम्भ किया। रघुवंश मणि पाण्डेय, लालमणि कश्यप को बैच लगाकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोरियों एवं महिलाओं को माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी देना तथा गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के कारण और उनसे बचाव के उपायों पर प्रकाश डालना रहा। उन्होंने एचपीवी वायरस संक्रमण, गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर बचाव हेतु एचपीए वैक्सीन को किशोरावस्था में लगवाने, नियमित पैप स्मीयर टेस्ट,धूम्रपान से दूरी और स्वच्छता की बात कही। स्तन कैंसर के मामलों की लगभग 31.3 प्रति 100,000 महिलाओं है।

लालमणि कश्यप सदस्य जिला युवा कार्यक्रम परामर्श दात्री समिति एवं संस्थापक साहस ने माहवारी चक्र की सही जानकारी और स्वच्छता बनाए रखने, सैनिटरी नैपकिन/रीयूज़ेबल पैड्स का सुरक्षित
उपयोग और समय पर बदलाव करने की महत्ता बताई, असामान्य लक्षण (अत्यधिक रक्तस्राव, अनियमित चक्र, दर्द) की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी। उन्होंने आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन, पानी की पर्याप्त मात्रा पीना, व्यायाम एवं योग के लाभ के बारे में बताया।

  • एस पी सिंह ने बच्चियों को आत्म रक्षा के बारे बताया और डेमो दिया।
  • गौरव कुमार मौर्य को इंजी0 लालमणि कश्यप ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।
  • प्रधानाचार्य विनय कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया।
  • इस अवसर पर सरस्वती, शिवपति, विमल कुमार शुक्ल, चंदन, सत्यदेव पाण्डेय, मिथिलेश कुमार आदि मौजूद रहे।
