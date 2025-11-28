Friday, November 28, 2025
spot_img
HomeBusinessRatan Tata की वसीयत में सात समंदर पार विला का हुआ खुलासा,...
BusinessSlider

Ratan Tata की वसीयत में सात समंदर पार विला का हुआ खुलासा, कौन चाहता है खरीदना? किसे मिलेंगे पैसे

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
39

रतन टाटा की वसीयत (Ratan Tata Will) में सात समंदर पार स्थित एक विला का खुलासा हुआ है। इस विला को खरीदने में कई लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। अब यह देखना है कि वसीयत के अनुसार, इस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। कानूनी प्रक्रिया के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा।

दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के गुजरने के बाद उनके वसीयत को लेकर आए दिन नए-नए खुलासे होते रहते हैं। ऐसे में अब वसीयत में रतन टाटा का सेशेल्स के माहे द्वीप पर बना सादगी भरा मगर खूबसूरत बीचफ्रंट विला का नाम सामने आया है। जिसे पाने के लिए एक गैर-नागरिक को देश ने खुद अपवाद बनाया था, आज बिक्री के लिए खड़ा है। वसीयत के कागज पर उसकी महज 85 लाख रुपये। पर दिलचस्पी दिखाने वाले कह रहे हैं हम 55 करोड़ देंगे। एक तरफ वह शख्स जो कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार था, दूसरी तरफ वह शख्स जिसने टाटा को यह घर दिलवाया था और आज खुद दिवालियापन की अदालती जंग लड़ रहा है।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन ने अपनी वसीयत में कहा था कि उन्होंने द्वीपसमूह के सबसे बड़े द्वीप माहे में समुद्र तट के सामने स्थित अपना विला, सिंगापुर में पंजीकृत अपने फंड, आरएनटी एसोसिएट्स को दे दिया था। यह भारतीय स्टार्टअप्स को सहायता मुहैया करता था। उनकी वसीयत पर काम करने वालों ने नियुक्त तृतीय-पक्ष मूल्यांकनकर्ताओं ने संपत्ति का मूल्यांकन मात्र 85 लाख रुपये आंका।

इस विला को कौन खरीदेगा?

इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, एयरसेल के फाउंडर सी शिवशंकरन और उनके परिवार/सहयोगियों ने 6.2 मिलियन डॉलर (55 करोड़ रुपये) में संपत्ति खरीदने में रुचि दिखाई है।

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शिवशंकरन ने कहा कि “मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं।” सूत्रों ने बताया कि बातचीत तो हुई है, लेकिन कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है।

उन्होंने बताया कि सेशेल्स के नागरिक शिवशंकरन ने ही रतन टाटा को यह संपत्ति खरीदने में मदद की थी। सेशेल्स के कानूनों के अनुसार, केवल नागरिक ही संपत्ति खरीद सकते हैं। चूंकि रतन टाटा सेशेल्स के नागरिक नहीं थे, इसलिए एक वैश्विक उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति होने के नाते, जिनका प्रभाव सीमाओं से परे था, उन्हें एक अपवाद के रूप में यह संपत्ति दी गई।

1982 में, इस द्वीपीय राष्ट्र ने अपनी ट्रांसपोर्ट जरूरतों को पूरा करने में टाटा मोटर्स के योगदान के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। 2004 के बाद, इंडियन होटल्स (ताज) ने सेशेल्स स्थित डेनिस द्वीप की संपत्ति का प्रबंधन किया था। वर्तमान में, टाटा मोटर्स और ताज दोनों का इस पूर्वी अफ्रीकी देश में कोई व्यावसायिक हित नहीं है।

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में, 69 वर्षीय शिवशंकरन ने रतन टाटा के साथ अपने संबंधों के बारे में बात की। सात साल तक, वह नियमित रूप से मुंबई के बख्तावर भवन में स्थित टाटा के “साधारण 3-बीएचके घर” में हर रोज सुबह 7:15 बजे जाते थे और उनके साथ 45 मिनट बिताते थे। अक्सर बैठकों के दौरान समय बचाने के लिए टाटा को प्रयास करते हुए पाते थे।

कौन हैं शिवशंकरन?

रतन टाटा के परोपकारी स्वभाव और शांत स्वभाव के प्रशंसक, शिवशंकरन ने याद किया था कि सिंगापुर से सेशेल्स की एक उड़ान में, जब एक इंजन फेल हो गया और यात्रियों को चेतावनी दी गई कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, तो वह घबरा गए थे और उन्होंने अपने बेटे को अपना जीमेल पासवर्ड ईमेल कर दिया था; इसके विपरीत, टाटा बेफिक्र रहे।
उन्होंने शिवशंकरन से कहा, “पायलटों को अपना काम करने दो।”

उनके इस सहयोग ने शिवशंकरन को टाटा समूह के टेलिकम्यूनिकेशन में निवेश करने के लिए भी प्रेरित किया। अगर बिक्री हो जाती है, तो 16 जून, 2025 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के वसीयत को प्रमाणित करने के आदेश के अनुसार, आय रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट के बीच बराबर-बराबर बांटी जाएगी।

मूल्यांकन और शिवशंकरन परिवार/सहयोगियों की पेशकश के बीच काफी अंतर है कि वे ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। सूत्रों ने बताया कि उनके बेटे, 41 वर्षीय सरवण शिवशंकरन, जो मार्लो टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं, वह भी इस मामले में शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि परिवार/सहयोगी संपत्ति पर किसी भी तरह का निर्माण बकाया या कर नहीं चाहते हैं।

सेशेल्स सुप्रीम कोर्ट में शिवशंकरन की चल रही दिवालियापन की कार्यवाही को देखते हुए, यह सौदा कैसे होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। शिवशंकरन, जो कभी सेशेल्स में दो द्वीपों और दुनिया के कई हिस्सों में घरों के मालिक थे, ने बताया कि “मेरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब इसकी सुनवाई होगी, तो मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा।”

शिवशंकरन नेटवर्थ

उन्होंने स्टर्लिंग कंप्यूटर्स, डिशनेट डीएसएल इंटरनेट सेवा प्रदाता, और फ्रेश एंड ऑनेस्ट कॉफी वेंडिंग चेन की स्थापना की और उनकी कुल संपत्ति कभी 4 अरब डॉलर से ज्यादा आंकी गई थी।

Previous article
बिहार जीत के बाद बंगाल पर BJP की नजर, कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल- लड़े किससे और बचे कैसे?
Next article
यूपी में पिछले साल से ज्यादा जली पराली, सबसे आगे निकला ये जिला, जागरूकता के प्रयास रहे असफल
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved