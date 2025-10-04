Saturday, October 4, 2025
spot_img
HomeMarqueeराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया विजयदशमी उत्सव
MarqueeUttar PradeshSiddharth Nagar

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया विजयदशमी उत्सव

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
64

संघ स्थापना के शताब्दी वर्ष पर नगर में किया पथ संचलन

सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नौगढ़ नगर के सिद्धार्थ बस्ती द्वारा नगर पालिका के अवैद्यनाथ सभागर में शुक्रवार को विजयदशमी उत्सव मनाया गया। इसके उपरांत संघ स्थापना के शताब्दी वर्ष पर पथ संचलन किया गया, इसमें हर आयु वर्ग के स्वयंसेवकों ने भाग लिया।

स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए आरएसएस के सह प्रांत प्रचारक सुरजीत ने कहा कि विजयदशमी का उत्सव बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। वैसे तो देशभर में लगभग दो हजार से अधिक उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन संघ द्वारा इनमें से छह उत्सव को मनाने के लिए चुना है। इसी में से एक विजयदशमी उत्सव मनाया जा रहा है।

विजयदशमी के दिन 1925 को नागपुर में संघ की स्थापना हुई थी, संघ की स्थापना को सौ वर्ष पूरे हो चुके हैं। आरएसएस के शताब्दी वर्ष में कदम रखने के कारण यह वर्ष काफी महत्वपूर्ण है।

इसलिए हमें अत्यधिक उत्साह व सक्रियता से देशहित व हिंदू हित के कार्य में लगना चाहिए। हमें देश विरोधी ताकतों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रत्येक स्वयंसेवक को संघ के राष्ट्र धर्म प्रथम सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। समाज हित में संगठन की शक्ति का संचयन करते हुए सामाजिक समरसता एवम विनम्रता का विशेष ध्यान रखना होगा।

उन्होंने बताया कि भगवान श्रीराम की तरह हमें भी अपने जीवन में आदर्श चरित्र एवं अच्छा आचरण करते हुए समाज को संगठित करते हुए बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करनी है। उन्होंने संघ द्वारा अपनाए गए पंच परिवर्तन में स्वदेशी, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण, सामाजिक समरसता, कुटुम्ब प्रबोधन की योजना के बारे में स्वयंसेवकों को बताया।

इस दौरान जिला प्रचारक विशाल, मुरलीधर अग्रहरि, रणजीत, सांसद जगदंबिका पाल, गोविंद माधव, अभय त्रिपाठी, शिवेंद्र, सौरभ, अरुणेश, दिवाकर विक्रम, बिपुल सिंह, मनोज कुमार, अविनाश, अभिषेक, अमन, मांधाता, दीपक मौर्य, विपिन सिंह आदि मौजूद रहे।

Previous article
एक पेड़ मां के नाम पर पौधरोपण कर संस्कारों की अमर परंपरा से जोड़ने का दिया संदेश
Next article
आवश्यक वस्तुओं में जीएसटी की कमी से लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा – सांसद
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved