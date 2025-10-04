एक पेड़ मां के नाम पर पौधरोपण कर संस्कारों की अमर परंपरा से जोड़ने का दिया संदेश

मां जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा होती हैं, उनके नाम पर लगाया गया पौधा देगा संजीवनी : सांसद

सिद्धार्थनगर। नगर पालिका परिषद अंतर्गत तिलकनगर वार्ड पकड़ी स्थित नगर पालिका के पार्क में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती अवसर पर पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण और संस्कारों की अमर परंपरा को जोड़ने का संदेश दिया।

इस दौरान सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि मां जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा होती हैं, उनके नाम पर लगाया गया पौधा न केवल पर्यावरण को संजीवनी देगा बल्कि हमें यह भी याद दिलाएगा कि हमें अपनी जड़ों और संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे भी विशेष अवसरों पर पौधरोपण करें और उसकी देखभाल को जिम्मेदारी बनाएं। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव ने कहा कि हर नागरिक यदि साल में कम से कम एक पौधा लगाए और उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह सींचे, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और हरियाली भरा जीवन मिल सकता है।

