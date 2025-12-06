धूमधाम से मना रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज का 40वा स्थापना दिवस

हैदरगढ़ बाराबंकी। शिक्षा पैसे से नहीं पाई जाती। शिक्षा कड़ी मेहनत से प्राप्त होती है। ऐसे में विद्यार्थी लगन व समर्पण से अपने लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़े। उक्त बात हैदरगढ़ उप जिलाधिकारी राजेश विश्वकर्मा ने रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज हैदरगढ़ के 40वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कही । कार्यक्रम का शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार द्विवेदी (राजू भैया) ने माता सरस्वती का पूजन व दीप प्रज्वलित करके किया।इस मौके पर छात्र-छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। जबकि कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को प्रधानाचार्य अखिलेश प्रताप सिंह ने स्मृति चिन्ह अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया।

उपजिलाधिकारी राजेश विश्वकर्मा ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज हैदरगढ़ में आकर मुझे महसूस हो रहा है कि यहां के शिक्षक, छात्र एवं यहां का प्रबंधन ,विद्यार्थी हित के लिए सजग है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सफलता की ओर ले जाने में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उपजिलाधिकारी ने उपस्थित छात्र – छात्राओं का आवाहन किया कि वह अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने की दिशा में पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि महंगी शिक्षा अथवा पैसे से शिक्षा को प्राप्त नहीं किया जा सकता! शिक्षा की प्राप्ति लगन एवं समर्पण तथा कड़े पाठन से होती है ।ऐसे में आप सभी विद्यार्थीजन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़े।

सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज 40 वर्षों में हैदरगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे बाराबंकी जनपद में शिक्षा का एक स्वर्णिम इतिहास लिखा है। यहां से शिक्षा प्राप्त करके आज तमाम लोग सफल जीवन जी रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि हम शिक्षा व संस्कारों को आत्मसात करके निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो ।उन्होंने कहा कि विद्यार्थी हंसते हुए जिंदगी को जीने का प्रयास करें ।इस मौके पर आए हुए सभी अतिथियों का रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज के संस्थापक प्रधानाध्यापक अखिलेश प्रताप सिंह ने स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक सुनील सिंह ने की।

जबकि कार्यक्रम का सफल संचालन छात्रा आस्था मिश्रा एवं प्रार्थना मिश्रा ने किया। स्थापना समारोह कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एडवोकेट विनीत कुमार मिश्रा, राजकुमार सिंह, उदय मिश्रा प्रेमी, एसपी सिंह, दिनेश कुमार मिश्रा, आदित्य प्रताप सिंह, रामकुमार यादव, विष्णु कुमार पांडे, बृजेश मिश्रा, आलोक तिवारी, नीरज कुमार तिवारी, आशीष कुमार शर्मा, बालकृष्ण सिंह, ओम प्रकाश सिंह ,हिमांशु जायसवाल, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, रामराज मौर्य, कमलेश कुमार त्रिवेदी, श्रीमती शालिनी सिंह, उषा यादव, सुधा सिंह, सोनिया देवी, शांभवी उपाध्याय, यश्वशी त्रिवेदी, प्रिंसी सिंह, हरीश मिश्रा, राजू वर्मा सैकड़ों छात्र छात्राएं, अभिभावक उपस्थित थे।