Tuesday, March 10, 2026
रतनसेन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पुत्र पुरु दुबे ने रचा इतिहास, UPSC में मिली 86वीं रैंक

बांसी,सिद्धार्थनगर/अंबेडकर नगर संघर्ष और संकल्प की बदौलत सिद्धार्थनगर और अंबेडकर नगर जिले का मान बढ़ाते हुए पुरु दुबे ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अखिल भारतीय स्तर पर 86वीं रैंक (AIR 86) हासिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में अपना स्थान सुनिश्चित किया है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेधा पुरु दुबे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा (हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट) सेंट पीटर्स इंटर कॉलेज, अकबरपुर से पूर्ण की। मेधावी छात्र होने के नाते वे दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं में अपने विद्यालय के टॉपर रहे। इसके पश्चात उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान IIT-BHU से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की।

तीसरे प्रयास में मिली बड़ी सफलता पुरु की यह सफलता उनके धैर्य और निरंतरता का परिणाम है। यह उनका तीसरा प्रयास था। विशेष बात यह है कि इससे पूर्व के दो प्रयासों में भी वे साक्षात्कार (इंटरव्यू) तक पहुँचे थे, लेकिन अंतिम सूची में नाम न आने से वे हताश नहीं हुए और अपने संकल्प को और मजबूत किया।इनकेपारिवारिक पृष्ठभूमि पुरु के पिता संजय दुबे वर्तमान में सिद्धार्थनगर जिले के बांसी स्थित प्रसिद्ध रतनसेन इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं।

उनकी माता श्रीमती राधा दुबे एक कुशल गृहिणी हैं। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, जिनमें अयोध्या में कार्यरत उनके चाचा (प्रधानाध्यापक एवं चिकित्साधिकारी) शामिल हैं। सफलता का श्रेय अपनी इस उपलब्धि पर पुरु दुबे ने कहा कि उनके माता-पिता का निरंतर मार्गदर्शन और अटूट विश्वास ही उनकी सफलता का आधार है। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार के संबल और गुरुजनों के आशीर्वाद को दिया है।

