ईरान पर बड़े हमले की तैयारी: नेतन्याहू ने ट्रंप के अल्टीमेटम का किया समर्थन, बोले- मिलकर करेंगे कार्रवाई

इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हॉर्मुज स्ट्रेट न खोलने पर ईरान के पावर ग्रिड पर अमेरिकी हमलों का पूरा समर्थन किया।

इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में मजबूत एकजुटता जताई है। उन्होंने कहा कि यदि तेहरान हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है, तो वे ईरान के पावर ग्रिड पर अमेरिकी हमलों का पूरा समर्थन करेंगे।

नेतन्याहू ने यह बयान दक्षिणी इजरायल के शहर अराद में ईरानी मिसाइल हमले के स्थल का दौरा करते हुए दिया, जहां उन्होंने विश्व नेताओं से इस युद्ध प्रयास में शामिल होने की अपील की।

नेतन्याहू ने ट्रंप का किया समर्थन

अराद में पत्रकारों से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा कि जो भी हम करेंगे, हम साथ मिलकर करेंगे, और जहां तक संभव हो, गोपनीयता बनाए रखते हुए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट को 48 घंटे के अंदर पूरी तरह खोलने के अल्टीमेटम का समर्थन किया।

ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि ईरान ने स्ट्रेट नहीं खोला, तो अमेरिका ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरू करके उसके विभिन्न पावर प्लांटों को नष्ट कर देगा।

नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि अमेरिका और इजरायल युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करना शामिल है। उन्होंने कहा कि ईरान का शासन न केवल इजरायल के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है।

चरम पर हॉर्मुज स्ट्रेट का तनाव

हॉर्मुज स्ट्रेट से विश्व का लगभग 20 प्रतिशत तेल निर्यात होता है, युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान द्वारा प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके पावर प्लांटों पर हमला हुआ, तो वह क्षेत्रीय ऊर्जा और जल संरचनाओं पर हमले करेगा, जिसमें इजरायल और अमेरिकी ठिकानों को सप्लाई करने वाले पावर प्लांट शामिल हैं।

तेहरान ने कहा है कि वह स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर देगा और क्षेत्रीय देशों की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाएगा।