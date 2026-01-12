Monday, January 12, 2026
spot_img
HomeUttar PradeshHamirpurथाना चिकासी में आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस
MarqueeUttar PradeshHamirpur

थाना चिकासी में आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
62

अपर पुलिस अधीक्षक व उप जिलाधिकारी सरीला ने सुनी फरियादियों की समस्याएं

हमीरपुर।जनपद हमीरपुर के थाना चिकासी में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर एवं उप जिलाधिकारी सरीला ने थाने पर पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया। शेष शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने विशेष रूप से भूमि और जमीनी विवादों को प्राथमिकता पर लेते हुए पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना चिकासी सहित पुलिस व प्रशासन के अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। थाना समाधान दिवस के माध्यम से आमजन को अपनी समस्याएं सीधे उच्चाधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर मिला, जिससे लोगों में संतोष देखा गया।

Previous article
विधायक सुरेश ने बुजुर्गो से करवाया इंटरलॉकिंग रोडो का उद्घाटन, बना चर्चा
Next article
दरगाह हजरत शाह विलायत साहब के सालाना उर्स के मौके पर पत्रकारों ने चादर पोशी की
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved