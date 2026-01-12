दरगाह हजरत शाह विलायत साहब के सालाना उर्स के मौके पर पत्रकारों ने चादर पोशी की

दरगाह कमेटी ने वरिष्ठ पत्रकारों को किया सम्मानित

वक्फ दरगाह हज़रत सैय्यद शरफूददिन शाहविलायत साहब सोहरवरदी (रह0) मे आज उर्स मुबारक का दूसरा दिन है सूबहा बाद नमाज़े फजर कुरान खानी व दुआ के बाद अकीदत का आना जाना शूरू हुआ 12:30 हमारे अमरोहा की मिडिया प्रभारी ने बाबा शाहविलायत साहब की मजार पर चादर पोशी भी की बाद नमाज़े जोहर अमरोहा के कव्वालो ने बाबा की शान मे कव्वाली पेश की दरगाह प्रबंध कमेटी सचिव मोहम्मद अफज़ल सिद्दिकी ने मिडिया की दस्तार बंदी की इस मोखे पर मौजूद दरगाह प्रबंध कमेटी की उपाध्यक्ष महमूद आलम सदस्य मन्सूर आलम आलम कादरी मन्ज़ूर आलम मोहम्मद वसिम आसिफ सेफी व दरगाह के खादिम गुलज़ार अहमद अय्यूब अहमद मोहम्मद अकबर सिद्दीकी एसान अहमद मसरूर आलम मोहम्मद जूनैद मोहम्मद फैज़ान मोहम्मद आदिल महफूज आलम मकसूद आलम शाहेनूर मोहम्मद अरशद मोहम्मद बाबर मोहम्मद फुरकान आदि लोग मौजूद रहे।

दरगाह कमेटी ने वरिष्ठ पत्रकार नकी मेहंदी सहित कई पत्रकारों को किया सम्मानित । बिजनौर रोड अमरोहा में स्थित हज़रत शाह विलायत साहब का माहे रजब में उर्स का आयोजन किया जाता है विशव विख्यात हज़रत शाह विलायत साहब की दरगाह परिसर के लिए मशहूर है कि यहां बिच्छू नहीं काटता है इस जीते जागते चमत्कार को दूर दूर से लोग आते हैं बताया जाता है कि अमरोहा का नाम भी हज़रत शाह विलायत साहब ने ही रखा था इस के लिए बताया जाता है कि अमरोहा के आम और रोहू मछली बहुत मशहूर हुआ करती थी शाह विलायत साहब ने आम और रोहू मछली को मिला कर शहर का नाम अमरोहा किया था उर्स में शिरकत करने के लिए दूर-दूर से अकीदत मंद आते हैं