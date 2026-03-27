वैदिक शिक्षा का नया मॉडल है पतंजलि गुरुकुलम का फ्यूचर-रेडी एजुकेशन सिस्टम

बच्चों में स्मार्टफोन की लत और पढ़ाई में घटती रुचि को देखते हुए, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम की स्थापना की है। यह गुरुकुलम प्राचीन वैदिक शिक्षा को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर छात्रों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है। यहां आधुनिक लैब, यज्ञशाला, बहुभाषी शिक्षा और खेल जैसी सुविधाएं हैं, जिसका उद्देश्य ऐसे भविष्य के नेता तैयार करना है जो भारतीय संस्कृति और वैश्विक ज्ञान से परिपूर्ण हों।

आजकल बच्चों में पढ़ाई को लेकर दिलचस्पी कम होती जा रही है, उनका मन एक जगह नहीं टिक पा रहा है, उनके अंदर उत्साह की कमी देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है, उनके द्वारा स्मार्टफोन या सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करना। अभिभावक मना करते-करते थक चुके हैं। उन्होंने फोन के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए पासवर्ड भी लगाकर देख लिया है, लेकिन बच्चे अपनी आदत से मजबूर हैं और उनका स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में माता-पिता करें तो क्या करें? एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह के डिस्ट्रैक्शन बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इससे उनकी क्रिएटिविटी कम होने लगती है। उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास धीमा हो जाता है। बच्चों में इस तरह की मानसिक सुस्ती न केवल परिवार, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी चिंता का विषय है।

किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए यह जरूरी है कि ऐसे युवाओं की फौज तैयार की जाए, जिनमें लीडरशिप की भावना हो। ये युवा समाज और देश के लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं, विकट परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ऐसी ही युवा शक्ति को तैयार करने के लिए स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम (Patanjali Gurukulam) की नींव रखी है।

पतंजलि गुरुकुलम प्राचीन वैदिक शिक्षा और आधुनिक विज्ञान का जबरदस्त मेल है, जहां छात्रों के होलिस्टिक विकास पर जोर दिया जाता है। यहां करिकुलम इस तरह से तैयार किए जाते हैं, जिससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित हो सके।

कैसा है गुरुकुलम का कैंपस

पतंजलि गुरुकुलम में सीखने के लिए शांत, सकारात्मक और प्राकृतिक माहौल है। इस विशाल कैंपस में आधुनिक क्लासरूम, बेहतरीन लैब और रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा है, जो एक स्वस्थ और अनुशासित जीवनशैली को बढ़ावा देते हैं। छात्रों के चहुंमुखी विकास के लिए, करिकुलम में आधुनिक तकनीक, खेल, कला और खेती को शामिल किया गया है। इन विषयों में बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती है। यहां छात्रों के लिए हवादार क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, डांस एंड म्यूजिक रूम, मल्टीएक्टिविटी हॉल और खेल के लिए स्टेडियम है।

विशाल और भव्य यज्ञशाला

प्राचीन ग्रंथों में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। इसलिए पतंजलि गुरुकुलम में इसे छात्रों की दिनचर्या में प्रमुखता दी गई है। कैंपस में मौजूद विशाल और भव्य यज्ञशाला देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी प्राचीन निर्माण को देख रहे हैं। यह जगह मन को शांत करता है। यहां रोजाना सुबह हवन और प्रार्थना होती है, जिसमें छात्र और शिक्षक मिलकर हिस्सा लेते हैं, ताकि मन और वातावरण में शांति और अनुशासन बना रहे। सस्वर वैदिक मंत्रों के उच्चारण एवं यज्ञ से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा के संचार से पूरे कैंपस में दिव्यता, पवित्रता और आध्यत्मिक शांति का विशेष वातावरण निर्मित होता है।

आधुनिक साइंस लैब

पतंजलि गुरुकुलम में आधुनिक साइंस लैब है, जिनमें भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीव विज्ञान (Biology) की अलग-अलग लैब शामिल हैं। इसमें विषयों को वैदिक शिक्षा और आज के आधुनिक विज्ञान को एक साथ पढ़ाया जाता है। यह लैब छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और प्रयोगात्मक ज्ञान विकसित करने का एक उत्तम केंद्र है। इसमें शिक्षक न केवल प्रयोग करने की विधि सिखाते हैं, बल्कि वैज्ञानिक सोच, तर्क शक्ति और समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित करते हैं।

कंप्यूटर लैब के जरिए तकनीकी स्किल सीख रहे हैं छात्र

पतंजलि गुरुकुलम का कंप्यूटर लैब आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें छात्र इंटरनेट, ई-लर्निंग और ऑनलाइन संसाधनों का सही उपयोग करना सीखते हैं। गुरुकुलम में O level, CCC, एडवांस एक्सेल जैसे विभिन्न कंप्यूटर कोर्स भी संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें छात्र कोडिंग, डिजिटल डिजाइन, डेटा प्रबंधन और टाइपिंग जैसे तकनीकी स्किल सीखते हैं।

अलग-अलग भाषाओं का ज्ञान

गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों में विदेशी भाषाएं सीखने की उत्सुकता देखी जा सकती है। वहां के छात्र संस्कृत और हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश और जैपनीज भाषाओं को फर्राटेदार बोलते हैं। संस्थान का लक्ष्य ऐसे लीडर तैयार करना है जो भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह समझते हों, लेकिन दुनिया भर में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें विदेशी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान हो।

असम के गुवाहाटी से आने वाली बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा का कहना है, “मुझे गुरुकुलम का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है, यहां सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमें यहां न केवल वेदों के ज्ञान के बारे में बताया जाता है, बल्कि आज की वैज्ञानिक दुनिया से तालमेल बिठाना भी सिखाया जाता है। मुझे अपने सब्जेक्ट के अलावा नई भाषा सिखना बहुत अच्छा लगता है। मैंने स्पेनिश सीख ली है, अब मैं फ्रेंच सीख रही हूं।”

पतंजलि गुरुकुलम की खास बात यह है कि यहां पढ़ने वाले छात्र अलग-अलग राज्यों से आते हैं। कोई हरियाणा से है तो कोई बिहार से, किसी का घर महाराष्ट्र के पुणे में है तो कोई मध्य प्रदेश के इंदौर से नाता रखता है। इस तरह की सांस्कृतिक विविधता छात्रों को अपने देश को बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है।

डांस और म्यूजिक के जरिए कलात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करना

गुरुकुलम में छात्रों को अनुभवी और दक्ष शिक्षकों द्वारा क्लासिकल म्यूजिक और डांस की मूलभूत व उन्नत स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। जहां डांस में मुद्राओं, ताल, लय और गतियों का बारीकी से अभ्यास कराया जाता है, वहीं म्यूजिक में पारंपरिक और आधुनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ छात्रों को संगीत की ट्रेनिंग दी जाती है। बता दें कि डांस और म्यूजिक स्किल विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पारंपरिक और आधुनिक खेलों की ट्रेनिंग

गुरुकुलम में प्रवेश करते ही विद्यार्थी मलखम्ब, कुश्ती, जूडो-कराटे, कलारीपयट्टू जैसे पारंपरिक खेल और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन जैसे आधुनिक खेल खेलते हुए नजर आते हैं। इन विविध खेलों की ट्रेनिंग कुशल कोचों द्वारा दी जाती है। यहां के विद्यार्थी समय-समय पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं।

देखा गया है कि आज माता-पिता अपने बच्चों को दुनिया की बेस्ट शिक्षा देने के साथ-साथ उनको संस्कार भी देना चाहते हैं। पतंजलि गुरुकुलम वैदिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का दिव्य संगम है। यह संस्थान ऐसे भविष्य के लीडर तैयार करने के लिए बना है, जो समझ और नैतिकता के आधार पर फैसले ले सकें। ये लीडर तकनीक, मैनेजमेंट और चिकित्सा जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में समाज और देश की सेवा के लिए समर्पित होंगे।