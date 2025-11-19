परमहंस आचार्य बोले-इस बार बिहार की तरह आ रही 400सीटें: मुस्लिमों-ईसाईयों की नेशनलिटी खत्म कर भारत घोषित हो हिंदू राष्ट्र

तपस्वी छावनी अयोध्या पीठाधीश्वर, जगद्गुरु परमहंस आचार्य का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एक चुनाव की बस और देर है, यह एक बार जहां चुनाव होगा इस बार बिना सोचे समझे 400 पार सीटे आ रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं आज बिहार का जो रिजल्ट आया है एक संदेश है और फिर से भारतीय संस्कृति का परचम दुनिया में लहराएगा।

उन्होंने मीडिया से ये भी कहा है कि अब समय आ गया है ईसाई मुसलमानो नेशनलिटी खत्म करके भारत का संवैधानिक राष्ट्र घोषित किया जाये। वे सोमवार रात यहां हरिपुर बनवा गांव में डॉ. अशोक मिश्रा के यहां आयोजित श्रीमदभागवत कथा में शामिल होने पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इस समय 6 करोड़ मुस्लिम घुसपैठियों भारत में रह रहे हैं। भारत में पाकिस्तान-बांग्लादेश, म्यांमार से आए हुए हैं। 10 साल पहले कोई 20 साल पहले, जब तक खुफिया एजेंसी उनको चिन्हित करके देश के बाहर नहीं करेंगे तब तक तो आतंकवाद खत्म नहीं होगा।

अभी तक था बाहर से आतंकवादी आ रहे हैं, फिर बीच में पता लगा मदरसो से निकल रहे हैं, फिर यह लगा जाहिल मुसलमान आतंकवादी बनते हैं लेकिन अब यह सिद्ध हो गया है चाहे वह जाहिल हो चाहे अनपढ़ हों चाहे पढ़ा हो चाहे भले ही डॉक्टर बन जाये मुल्ला जहां भी रहेगा भारत विरोधी काम करेगा।

उन्होंने कहा अब हम लोगों ने विचार बना लिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा उसको पूरा किया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कई पुस्तक लिखा हमने कई पुस्तक पढ़ा। उन्होंने पाकिस्तान वार पाकिस्तान ऑफ इंडिया लिखा है उसमें मुसलमान-ईसाइयों के बारे में बाबा साहब ने कहा जैसे आंख में किरकिरी पड़ जाये, कंकर जब तक नहीं निकलोगे तब तक आप चैन नहीं बैठोगे इस तरह ईसाइयों और मुसलमान के बारे में लिखा है।

उन्होंने कहा कांग्रेस और सपा काल में संस्कृति विरोधी विचारधारा को उन लोगों ने बढ़ाया तो वो लोग अभी जिन्दा हैं। उनके कारण सरकार के प्रयास पर भी जो है गौहत्या बंद नहीं हो पा रही है। हालांकि हम लोगों का प्रयास है, सात नंबर 1966 को देश के कोने-कोने से नौजवान किसान, माताएं-बहने बेटियां गौहत्या बंद कराने के लिए संसद भवन पहुंची तो तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोलिया चलवाई थी, जिसमें निर्दोष लाखों लोगों की हत्या हुई थी। मोदी के आने के बाद प्रयास किया जा रहा है 5 साल के अंदर गो वंश राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगा और भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा।