यूपीयूएमएस में मनाया गया राष्ट्रीय मिर्गी (एपिलेप्सी)दिवस

भ्रांतियों से दूरी बनाएं,मिर्गी का उपचार कराएं- कुलपति

सैफई,इटावा। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय(यूपीयूएमएस),सैफई में सोमवार को न्यूरोलॉजी विभाग के तत्वाधान में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस (17 नवंबर)का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में मिर्गी रोग से जुड़ी गलतफहमियों,अंधविश्वासों और मिथकों को दूर कर वैज्ञानिक एवं सही उपचार पद्धतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.)अजय सिंह ने कहा कि मिर्गी एक उपचार योग्य स्थिति है और समय पर चिकित्सा परामर्श व नियमित दवा से मरीज अपना पूर्णतःसामान्य जीवन जी सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं,बल्कि समाज में फैली भ्रांतियों को समाप्त करना भी है।झाड़-फूंक या अंधविश्वास समाज में फैली भ्रांतियां के चक्कर में पड़ने के बजाय समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए।न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.)रमाकांत ने बताया कि हमारे संस्थान में मिर्गी रोगियों के लिए सभी जांचें व बेहतर मिर्गी उपचार प्रबंधन किया जा रहा है।

मिर्गी में क्या न करें

झाड़-फूंक,टोना-टोटका या अंधविश्वासों पर भरोसा न करें।

बिना डॉक्टर की सलाह के दवा कभी बंद न करें।

दौरे के दौरान व्यक्ति को पकड़ने,दबाने या उसके मुँह में कुछ डालने की कोशिश न करें।

दौरे के दौरान या तुरंत बाद व्यक्ति को पानी,भोजन या दवा न दें।

अनियंत्रित दौरे होने पर अकेले तैराकी, ऊँचाई पर कार्य या आग के पास काम जैसी जोखिम भरी गतिविधियों से बचें।

अत्यधिक शराब सेवन एवं नशीली पदार्थों से दूर रहें।

चिंता,अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज़ न करें जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से परामर्श लें।

लंबे समय तक दौरा चलने या चोट लगने पर आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेने में देरी न करें।

मिर्गी में क्या करें