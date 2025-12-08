पान कुंवर इंटरनेशनल स्कूल ने आयोजित की सीबीएसई स्कूल गर्ल्स खो-खो प्रतियोगिता

इटावा। सहोदय कॉम्प्लेक्स के बैनर तले पान कुंवर इंटरनेशनल स्कूल के संयोजकत्व में शनिवार को महात्मा ज्योतिबा फुले स्टेडियम में गर्ल्स खो-खो टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सीबीएसई से संबद्ध 13 प्रतिष्ठित विद्यालयों की टीमों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीओ सिटी अभयनारायण रहे।विशिष्ट अतिथियों में डॉ.श्यामपाल सिंह(प्राचार्य,पंचायतराज महिला महाविद्यालय),रोहन सिंह(प्रबंधक,संत केवलानंद स्कूल),अभिषेक सक्सेना (प्रधानाचार्य,पुलिस मॉडर्न स्कूल)अनूप मिश्रा(प्रधानाचार्य,थियोसोफिकल)धर्मेंद्र शर्मा (प्रधानाचार्य,नारायण कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स),डॉ.एस.एन.यादव प्रधानाचार्य,एस.एस.मेमोरियल सैफई), मनोज मिश्रा(प्रधानाचार्य,होली प्वाइंट एकेडमी),विवेक श्रीवास्तव(प्रधानाचार्य, रेडवुड स्कूल),मनोज यादव(प्रधानाचार्य, किट्स वैली स्कूल)तथा प्रतियोगिता के ऑब्जर्वर अरविन्द कुमार (प्रधानाचार्य, सुधिति ग्लोबल अकादमी,जसवंतनगर) , श्री मनीष सहाय,देवेंद्र पाल शामिल रहे।
सभी अतिथियों द्वारा सरस्वती माँ की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत मुख्य अतिथियों ने छात्राओं से परिचय प्राप्त किया तथा टॉस कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। टूर्नामेंट में रेफरी के रूप में श्री नरदेव आर्य,कौशलेन्द्र सिंह,इन्द्रपाल सिंह,राणा यादव,मनोज कुमार एवं विमल कुमार ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।संपूर्ण प्रतियोगिता निर्विवाद एवं सुचारू रूप से संपन्न हुई।प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सेंट मैरीज,द्वितीय स्थान सेंट पीटर्स तथा तृतीय स्थान संत विवेकानंद स्कूल की टीमों ने प्राप्त किया।कार्यक्रम के अंत में प्रबंधक डॉ.कैलाश यादव एवं प्रधानाचार्य अरविंद कुमार ने सभी अतिथियों,कोचेस और रेफरीगण का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया।कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण तथा रेफरी एवं कोच सम्मान समारोह के साथ हुआ।