नौबेलरे सोसायटी का दूसरा रक्तदान शिविर आयोजित

लखनऊ. रबीउल अव्वल,1447 के अवसर पर कर्बला दयानत-उद-दौला सआदतगंज लखनऊ में नौबेलरे सोसायटी और सहयोगी संस्था श्रीमती रवि कैंसर सेवा केंद्र द्वारा दूसरा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया.

इस शिविर का उद्देश्य कैंसर, थैलेसीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को जीवनदायी रक्त उपलब्ध कराना था। समाज के सहयोग से 30 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर इंसानियत और हमदर्दी की मिसाल पेश की. साहिल कुमार गौतम, अरसलान रिज़वी, बिलाल हुसैन, मेहदिया रिज़वी, शुभम कुमार सहित अन्य कई स्वयंसेवकों ने इस कैंप को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई.

नौबेलरे सोसायटी के उद्देश्यों में रक्तदान, शिक्षा सहायता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और आपदा राहत कार्य प्रमुख हैं. संस्था का यह प्रयास आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर समाजहित के कार्यों की शुरुआत है.

श्रीमती रवि कैंसर सेवा केंद्र के संयोजक अमित कुमार ने इस अवसर पर कहा की नौबेलरे सोसायटी द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहे हैं और भविष्य में संस्था के साथ मिलकर और भी जन कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे इनमें से प्रमुख कार्य रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करना और कैंसर मरीजों एवं उनके तीमारदारों के लिए खाने-पीने की निशुल्क। व्यवस्था भी करना है.

