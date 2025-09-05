बेसहारा गौवंश संरक्षण को लेकर बैठक

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

हमीरपुर, 4 सितम्बर। जनपद में निराश्रित एवं बेसहारा गौवंश के संरक्षण और प्रबंधन को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक आयोजित हुई।

जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग और नगर निकाय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी गौवंश सड़क या खुले में घूमता न मिले। सभी निराश्रित पशुओं को शत-प्रतिशत गौशालाओं में सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि 320 गौशालाओं में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिसमें शेड, चारा, भूसा, पानी, बिजली और लाइट की पर्याप्त व्यवस्था हो।

डीएम ने चेतावनी दी कि किसी भी गौशाला में पशु भूख, प्यास या इलाज के अभाव में हताहत नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी पशुओं का समय-समय पर मौसमी बीमारियों के दृष्टिगत टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए। साथ ही भुगतान के अनुरूप गौशालाओं में भौतिक रूप से गौवंश की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह, एडीएम न्यायिक रिजवाना शाहिद, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. उपेंद्र सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र मिश्र सहित सभी अधिशासी अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे।