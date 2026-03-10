Tuesday, March 10, 2026
spot_img
HomeMarqueeछः माह से मानदेय न मिलने पर मनरेगा कर्मियों ने बीडीओ को...
MarqueeUttar PradeshOther

छः माह से मानदेय न मिलने पर मनरेगा कर्मियों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
57

जनपद के संग्रामपुर, भेंटुआ और भादर विकास खंडों में मनरेगा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्हें पिछले 6 से 7 महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। होली जैसे त्योहार के नजदीक आने के बावजूद वेतन न मिलने से आर्थिक संकट गहरा गया है।

सोमवार को संग्रामपुर विकास खंड के सभी मनरेगा कर्मचारियों ने कार्य बाधित कर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) डॉ. आकांक्षा सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लंबित मानदेय के शीघ्र भुगतान की मांग की गई।

कर्मचारियों का कहना है कि कई महीनों से मानदेय न मिलने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। होली जैसे प्रमुख त्योहार के समय भी वेतन न मिलना उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया है।

मनरेगा कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि समय पर मानदेय के साथ-साथ ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) की राशि भी जमा नहीं की जा रही है। इस लापरवाही से कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है।

कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनका लंबित मानदेय नहीं दिया जाता, तब तक वे कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी योजना बनाई है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो वे 16 मार्च को मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी समस्या रखेंगे।

Previous article
अबीर गुलाल के साथ फगुआ गीत एवं नृत्य से होली मिलन समारोह का आयोजन
Next article
विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं, जनप्रतिनिधि एक सप्ताह में भेजें प्रस्ताव -मुख्यमंत्री
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved