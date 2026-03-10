छः माह से मानदेय न मिलने पर मनरेगा कर्मियों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

जनपद के संग्रामपुर, भेंटुआ और भादर विकास खंडों में मनरेगा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्हें पिछले 6 से 7 महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। होली जैसे त्योहार के नजदीक आने के बावजूद वेतन न मिलने से आर्थिक संकट गहरा गया है।

सोमवार को संग्रामपुर विकास खंड के सभी मनरेगा कर्मचारियों ने कार्य बाधित कर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) डॉ. आकांक्षा सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लंबित मानदेय के शीघ्र भुगतान की मांग की गई।

कर्मचारियों का कहना है कि कई महीनों से मानदेय न मिलने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। होली जैसे प्रमुख त्योहार के समय भी वेतन न मिलना उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया है।

मनरेगा कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि समय पर मानदेय के साथ-साथ ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) की राशि भी जमा नहीं की जा रही है। इस लापरवाही से कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है।

कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनका लंबित मानदेय नहीं दिया जाता, तब तक वे कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी योजना बनाई है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो वे 16 मार्च को मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी समस्या रखेंगे।