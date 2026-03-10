अबीर गुलाल के साथ फगुआ गीत एवं नृत्य से होली मिलन समारोह का आयोजन

वाराणसी। अमरा लाठियां स्थित काशी विश्वनाथ नगर कॉलोनी एवं बैजनाथ धाम नगर कॉलोनीवासियों की होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन रविवार को संपन्न हुआ। जिसमें उपस्थित लोगों ने डी.जे. की धुन पर डांस के साथ महिलाओं और बच्चों ने कई खेलों में भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी योगेंद्र नाथ तिवारी विशिष्ट अतिथि समाजसेवी डॉ गणेश मिश्रा रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत कालोनीवासियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी फिर फगुआ गीत, नृत्य से होली मिलन समारोह को और खूबसूरत बना दिया। कार्यक्रम के संयोजक विवेक सिंह ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से लोगो में प्रेम सौहार्द के साथ आत्मविश्वास और रचनात्मकता का बढ़ावा मिलता हैं।

अतिथियों का स्वागत अमित पाठक व डॉ आलोक तिवारी किया। कार्यक्रम का संचालन सीमा सिंह अंत में धन्यवाद ज्ञापन अमृता पाठक ने किया। इस अवसर राजेश सिंह,डिंपल,जया मिश्रा,गणेश मिश्रा,यू. एल.करण अनिल तिवारी,मोनी,अंजू, डॉ आलोक तिवारी, संजय सिंह, सुनीता, ब्रह्मानंद,विजय शेखर उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।