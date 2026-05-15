Friday, May 15, 2026
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मेदांता के विशेषज्ञों ने रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से किडनी कैंसर के उपचार में नई उम्मीद जगाई है।*

Moosi Raza
By Moosi Raza
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गुरुग्राम : राकेश एक व्यस्त जीवन जी रहे थे, जहां वे अपने काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस भागदौड़ में, वे अक्सर अपनी सेहत की अनदेखी कर देते थे। लेकिन एक दिन, उनकी पत्नी और बच्चों के लगातार अनुरोध पर, 48 वर्षीय राकेश ने अंततः नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने का फैसला किया। परिणामों ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया – परीक्षणों से पता चला कि उनकी बाईं किडनी में एक छोटा ट्यूमर है, जो अंग की रक्त आपूर्ति के बेहद करीब स्थित है।
हालांकि, एक छोटी सी राहत की बात यह थी कि ट्यूमर का पता जल्दी चल गया था और वह बहुत छोटा था, और डॉक्टरों ने राकेश को एक ऐसी प्रक्रिया कराने का सुझाव दिया जिसमें केवल ट्यूमर को हटाया जाए, जिससे प्रभावित किडनी के स्वस्थ हिस्से को सुरक्षित रखा जा सके। सभी आवश्यक आकलनों के बाद, राकेश की रोबोटिक-सहायता प्राप्त पार्शियल नेफ्रेक्टोमी की गई, और कुछ ही दिनों के भीतर, वे आराम से चलने-फिरने में सक्षम हो गए और घर लौट आए। उनकी रिकवरी उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से हुई।
चिकित्सा प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति की बदौलत, गुरुग्राम स्थित मेदांता- द मेडिसिटी के अत्यधिक अनुभवी विशेषज्ञ, जिसे न्यूजवीक ने 2026 में भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया था, किडनी सर्जरी सहित कई प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं को करने के लिए रोबोटिक सिस्टम का उपयोग करते है।
किडनी कैंसर, जिसे रीनल सेल कार्सिनोमा (आरसीसी) के नाम से भी जाना जाता है, भारत में दस सबसे आम कैंसरों में से एक है, जिसमें हर साल लगभग 16,000-18,000 नए मामले सामने आते हैं। ट्यूमर के आकार और स्थान के आधार पर, डॉक्टर या तो पूरी प्रभावित किडनी को हटा सकते हैं (रेडिकल नेफ्रेक्टोमी) या किडनी के स्वस्थ हिस्से को सुरक्षित रखते हुए केवल ट्यूमर को हटा सकते हैं (पार्शियल नेफ्रेक्टोमी)।
मेदांता गुरुग्राम में यूरो-ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के सीनियर डायरेक्टर और एचओडी, डॉ. पुनीत अहलूवालिया ने कहा, “किडनी में ट्यूमर होने की बात सुनकर कई मरीज घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पूरी किडनी निकालनी पड़ेगी।” लेकिन आधुनिक रोबोटिक सर्जरी के साथ, अब इसकी हमेशा आवश्यकता नहीं रहती। रोबोटिक तकनीक हमें बेहतर सटीकता और नियंत्रण प्रदान करती है, और कई मामलों में, हम केवल ट्यूमर को हटाकर शेष स्वस्थ किडनी को बचा सकते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि किडनी की कार्यक्षमता को सुरक्षित रखने से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है और भविष्य की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का जोखिम कम हो जाता है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याएं और जीवन में आगे चलकर डायलिसिस की संभावित आवश्यकता शामिल है।

रोबोटिक सिस्टम में छोटे और अत्यधिक अनुकूलित उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो मानव हाथ की हरकतों को बड़ी सटीकता और स्थिरता के साथ दोहराते हैं। पूरी तरह से सर्जन द्वारा नियंत्रित, ये रोबोटिक आर्म्स डॉक्टरों को शरीर के संवेदनशील और कठिन हिस्सों में बेहतर सटीकता के साथ ऑपरेशन करने की सुविधा देते हैं। यह तकनीक शल्य चिकित्सा क्षेत्र का आवर्धित 3डी दृश्य भी प्रदान करती है, जिससे सर्जनों को छोटी से छोटी बारीकियों को भी अधिक स्पष्ट रूप से देखने और अधिक सुरक्षा के साथ प्रक्रियाओं को करने में मदद मिलती है।
पारंपरिक ओपन सर्जरी की तुलना में, रोबोटिक सर्जरी कई लाभ प्रदान करती है। इसमें मरीजों को आमतौर पर कम दर्द होता है, खून कम बहता है, छोटे निशान पड़ते हैं, अस्पताल में कम समय रुकना पड़ता है और रिकवरी तेजी से होती है। कई मरीज सर्जरी के एक दिन के भीतर चलने-फिरने में सक्षम हो जाते हैं और कुछ हफ्तों के भीतर धीरे-धीरे सामान्य गतिविधियों में लौट आते हैं।
डॉ. अहलूवालिया ने सर्जरी के बाद रिकवरी केयर के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “मरीजों को पर्याप्त पानी पीना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, धूम्रपान और शराब से परहेज करना चाहिए और अपने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार धीरे-धीरे शारीरिक गतिविधि बढ़ानी चाहिए। उचित उपचार के लिए कई हफ्तों तक भारी सामान उठाने और ज़ोरदार व्यायाम से बचना चाहिए।”
उन्होंने लोगों को यह सलाह भी दी कि वे पेशाब में खून आना, पीठ या बाजू में लगातार दर्द, बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना, असामान्य थकान या बार-बार बुखार आने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये कभी – कभी किडनी की बीमारी या किडनी कैंसर के चेतावनी संकेत हो सकते हैं।

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