माचा, हिबिस्कस या कैमोमाइल… आपकी स्किन और बालों के लिए कौन-सी चाय है ‘नंबर वन’?

क्या आप जानते हैं कि आपकी रोजाना की चाय की आदतें आपकी त्वचा और बालों को अंदर से पोषण दे सकती हैं? माचा, हिबिस्कस और कैमोमाइल टी सिर्फ पीने में स्वादिष्ट नहीं हैं, बल्कि ये नेचुरल ब्यूटी का भी खजाना हैं। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि इन तीनों ‘सुपर टी’ में से आपकी सुंदरता के लिए ‘नंबर वन’ कौन-सी है।

हम सभी जानते हैं कि हर्बल चाय सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी पसंदीदा चाय आपकी त्वचा और बालों को भी फायदे पहुंचा सकती है (Tea For Skin And Hair)? जी हां, माचा, हिबिस्कस और कैमोमाइल तीनों ही शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर हैं, मगर हर किसी के अपने-अपने फायदे हैं। आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन-सी टी सबसे बेस्ट है।

माचा

माचा एक तरह की जापानी ग्रीन टी है, लेकिन यह साधारण ग्रीन टी से बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें आप पूरी पत्ती का सेवन करते हैं। यह कैटेचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट, खासकर EGCG से भरी होती है।

त्वचा के लिए: माचा एंटी-एजिंग गुणों का राजा है। यह त्वचा की सूजन को कम करता है, जिससे मुंहासे और रेडनेस कम होती है। यह अंदर से त्वचा को नमी देता है और UV डैमेज से बचाने में भी मदद करता है, जिससे आपकी रंगत साफ और चमकदार बनती है।

बालों के लिए: माचा में मौजूद EGCG बालों के रोम को उत्तेजित करता है। यह बालों का झड़ना रोकने और उनकी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। यह स्कैल्प के ऑयल बैलेंस को भी सुधारता है।

हिबिस्कस

गुड़हल के फूलों से बनी हिबिस्कस चाय अपने गहरे लाल रंग और थोड़े खट्टे स्वाद के लिए जानी जाती है। इसे अक्सर ‘बोटॉक्स प्लांट’ भी कहा जाता है और इसके पीछे एक बड़ा कारण है।

त्वचा के लिए: हिबिस्कस विटामिन C से भरपूर होता है, जो कोलेजन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यह आपकी त्वचा को हेल्दी और जवान बनाए रखने में मदद करता है। इसमें प्राकृतिक AHA भी होते हैं, जो धीरे-धीरे डेड स्किन सेल्स को हटाकर स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और उसे चमकदार बनाते हैं।

बालों के लिए: गुड़हल बालों के लिए एक वरदान है। यह अमीनो एसिड से भरपूर है जो बालों को पोषण देता है, उनका झड़ना कम करता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। यह बालों को प्राकृतिक नमी देता है और उन्हें समय से पहले सफेद होने से रोकने में भी सहायक माना जाता है।

कैमोमाइल

कैमोमाइल चाय अपने सूदिंग गुणों के लिए फेमस है, लेकिन इसका त्वचा और बालों पर भी बेहतरीन फर्क पड़ता है।

त्वचा के लिए: यह चाय उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी स्किन सेंसिटिव या इरिटेटिड रहती है। इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण लाल चकत्ते, एक्जिमा और मुंहासों के कारण होने वाली सूजन को शांत करते हैं। सोने से पहले इसे पीने से तनाव कम होता है, जिससे नींद अच्छी आती है और अच्छी नींद का सीधा असर आपकी ताजा और चमकदार त्वचा पर दिखता है।

बालों के लिए: कैमोमाइल चाय स्कैल्प को शांत करने और रूसी की समस्या को कम करने में मदद करती है। अगर आप इसे हेयर रिंस के रूप में यूज करते हैं, तो यह बालों की चमक बढ़ाती है और हल्के रंग के बालों में हल्का-सा सुनहरापन भी ला सकती है।

आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन तीनों टी को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं और अपनी सुंदरता को अंदर से निखार सकते हैं।