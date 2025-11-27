हांगकांग में बड़ा हादसा: सात हाईराइज इमारतों में भीषण आग से 36 लोगों की मौत

हांगकांग के एक आवासीय परिसर में ऊंची इमारत में आग लगने से 36 लोगों की दुखद मौत हो गई। अग्निशमन सेवा के अनुसार, कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लगभग 700 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच जारी है।

हांगकांग के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में ऊंचे अपार्टमेंट की बिल्डिंग में आग फैल गई, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई और कुछ अभी भी फंसे हुए हैं। इस बात की जानकारी शहर की फायर सर्विस ने बुधवार को दी।

अधिकारियों ने बताया कि नौ लोगों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया और चार अन्य लोगों को बाद में अस्पताल भेजा गया, जिनकी मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद यह मौत का आंकड़ा और बढ़ गया। कम से कम 15 अन्य घायल हो गए। लगभग 700 लोगों को अस्थाई आश्रय में पहुंचाया गया है।

हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 2 हजार अपार्टमेंट

रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आठ ब्लॉक थे जिनमें लगभग 2,000 अपार्टमेंट थे जिनमें लगभग 4,800 लोग रहते थे। भयंकर आग से लपटें और घना धुआं तेजी से बांस के मचान और कंस्ट्रक्शन नेट पर फैल गया। इन्हें हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर लगाया गया था।

घटनास्थल के वीडियो में एक-दूसरे के पास कई इमारतें जलती हुई दिख रही हैं और रात होते-होते कई अपार्टमेंट की खिड़कियों से तेज लपटें और धुआं निकल रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ऊपर से ट्रकों से तेज लपटों पर पानी डाल रहे थे।

मरने वालों में एक फायरफाइटर भी शामिल

फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने बताया कि आग दोपहर में लगी और रात होने के बाद अधिकारियों ने इसे लेवल 5 अलार्म तक बढ़ा दिया, जो सबसे ज्यादा गंभीरता का लेवल है। देर रात तक आग की लपटें उठती रहीं।

मौके पर 128 फायर ट्रक और 57 एम्बुलेंस भेजी गईं। डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एंडी येंग ने रिपोर्टर्स को बताया कि मरने वालों में एक फायरफाइटर भी शामिल है और दूसरे का हीट एग्जॉशन के लिए इलाज चल रहा था।

ताई पो, न्यू टेरिटरीज का एक सबअर्बन इलाका है, जो हांगकांग के उत्तरी हिस्से में है और चीन के मुख्य शहर शेनझेन के बॉर्डर के पास है।

हांगकांग में बिल्डिंग बनाने और रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स में बांस की मचान आम बात है।

हालांकि, सरकार ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि वह सुरक्षा चिंताओं के कारण पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए इसे धीरे-धीरे हटाना शुरू कर देगी।