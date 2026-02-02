साहित्यकार संजय कुमार पांडे को को सम्मानित किया गया

आजमगढ़ l 77 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद का प्रतिष्ठित गार्डेनिया रिजॉर्ट्स शाहगंज झुमरी पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता साहित्यकार संजय कुमार पांडेय सरस द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तत्पश्चात उपस्थित स्टाफ द्वारा राष्ट्रगान भारत माता की जय के नारे लगाए गये। गार्डेनिया रिजॉर्ज के जनरल मैनेजर विशाल भटनागर द्वारा साहित्यकार संजय कुमार पांडे को सरस को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रवक्ता साहित्यकार संजय कुमार पांडे सरस ने अमर शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा मिला आज हम स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस ले रहे। इस अवसर पर गार्डेनिया रिसॉर्ट के जनरल मैनेजर विशाल भटनागर समाजसेवी रमेश यादव, निपेंद्र सिंह, भानु यादव, उज्जवल, सना अंसारी, निशा कुमारी, सुधीर यादव आदि लोग उपस्थित रहे ! प्रयास गांधी जयंती गांधी जी की पूरी तिथि पर विविध कार्यक्रम आयोजित किया !