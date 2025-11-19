Wednesday, November 19, 2025
तहसील परिसर में साक्षरता शिविर का आयोजन सम्पन्न

उरई(जालौन) ।तहसील परिसर में दिन विधिक जागरूकता साक्षरता एवं विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बिशेषज्ञों ने शामिल होते हुए उपस्थित लोगों को कानून स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी आवश्यक जानकारियां दीं जिसमें बिशेष रूप से बच्चों के लिए शिक्षा बिभाग द्वारा चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार पूर्वक बताया गया जिसमें महत्वपूर्ण योजनाएं छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें ड्रेस छात्रवृति मध्यान्ह भोजन सहित अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए बच्चों को नियमित रूप से बिद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया गया वहीं स्वास्थ्य बिभाग के द्वारा फाइलेरिया रोकथाम स्वच्छ्ता टीकाकरण आदि सरकार द्वारा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी गयी वहीं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना शिकायतों के समाधान और मौलिक अधिकार आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए उन्हें जागरूक किया इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रहीं जन कल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचाना है जिससे लोग जागरूक होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें और योजनाओं का लाभ समाज के आखरी व्यक्ति तक पहुंच सके इस अवसर पर पी एल बी जगपाल सिंह यादव सीता तिवारी स्वास्थ्य बिभाग से फाइलेरिया इंस्पेक्टर शिक्षक गौरव शुक्ला ए डी ओ पंचायत देवी शरण सोनी रेखा कुशवाहा सरजीत सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रह।

