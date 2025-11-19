दिल दहला देने वाली घटना: महिला ने दो मासूम बेटियों के साथ किया आत्मदाह

उरई (जालौन)।कोतवाली क्षेत्र के डाढी गांव में तड़के दिल दहलाने वाली घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। एक महिला ने अपनी दो मासूम बेटियों सहित कमरे में बंद होकर आत्मदाह कर लिया जिससे तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। घर में मृतका के देवर जो पुलिस में दरोगा है की शादी को लेकर दावत की तैयारियां चल रहीं थीं। घर में खुशियों के बीच अचानक हुई इस खौफनाक घटना से घर में कोहराम मचा है। दरोगा की बारात बरेली जानी थी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से बात की।

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डाढ़ी के एक शादी वाले घर में मंडप की चल रही तैयारियां अचानक मातम में बदल गईं और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के देवेंद्र के छोटे भाई जितेंद्र की शादी की तैयारियां चल रही थी। करीब 5 बजे देवेंद्र व घर परिवार के लोग सब्जी खरीदने चले गए तभी देवेंद्र की पत्नी आरती (27) ने अपने कमरे की कुंडी बंद कर दोनों मासूम बेटियों पीहू (7) व दृष्टि (3) के साथ आत्मदाह कर लिया। बच्चियों की चीख-पुकार सुन घर के नाते रिश्तेदार कमरे के तरफ दौड़ पड़े और गेट खोलने का प्रयास किया तो लोहे का गेट नहीं खुला। लोग बगल के कमरे की दीवार तोड़ कर अंदर घुसे और आग बुझाई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला और दोनों बच्चियां बुरी तरह झुलसी अवस्था में पड़े थे।

सभी को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया गया जहां महिला आरती व पीहू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। छोटी बेटी दृष्टि गंभीर हलत में बिलख रही थी, परिजन उसे अपनी प्राइवेट गाड़ी से झांसी ले गए लेकिन उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। सूचना पर सीओ परमेश्वर प्रसाद व कोतवाल अजीत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे गए और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। मौके पर पहुंची फील्ड यूनिट ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने कैमरों की डीबीआर जब्त कर ली। तहसीलदार जितेंद्र सिंह पटेल भी सीएचसी पहुंचे गए और जरूरी कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के मायके वाले भी अस्पताल में पहुंच गए थे और आरती के ससुरालीजनों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

हालांकि घटना के पीछे पति पत्नी के बीच चल रहा घरेलू विवाद बताया जा रहा है, लेकिन मृतका के मायके वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मायके वालों का कहना है कि पिछले चार साल से ससुरालीजन उनकी बेटी को मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे और परेशान किए रहते थे। उसे मायके तक आने नहीं देते थे जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया है। डकोर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहना निवासी रामचंद्र अहिरवार की बेटी आरती की शादी आठ साल पहले कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डाढ़ी निवासी घनश्याम चौधरी के बड़े बेटे देवेंद्र कुमार से हुई थी। देवेंद्र बलिया में पानी पूरी का धंधा करता है। उसके दो छोटे भाई पवन व जितेंद्र यूपी पुलिस में दरोगा हैं। पवन की पोस्टिंग गाजियाबाद में है व जितेंद्र आगरा में तैनात है। घर में चल रही शादी की खुशियां घटना के बाद मातम में बदल गईं और इलाके में सन्नाटा पसर गया। लोग इस खौफनाक घटना से सदमे में डूब गए। शादी में शामिल होने पहुंचे नाते रिश्तेदार भी सदमे में है।

घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसमे कमरे के बाहर तक के फुटेज कैद हुए हैं। बताया गया है कि सुबह सुबह पति सब्जी खरीदने चला गया उसके बाद आरती अपने कमरे से निकलती है और दादी के कमरे में लेटी अपनी बड़ी बेटी पीहू को उठाकर अपने कमरे में ले आई। बताया गया है कि घर में जनरेटर के लिए आए डीजल की कुप्पी भी उठाकर कमरे में ले गई और कुंडी बंद कर आत्मदाह कर लिया। पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार का कहना है कि मौके की फोरेंसिक जांच कराई गई है। एक एक विंदु पर जांच की जा रही है। पुलिस घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। कमरे में डीजल की गंध फैली थी और प्लास्टिक केन भी बरामद हुई है। प्रथम दृष्टया घरेलू विवाद ही सामने आ रहा है। अगर कोई तहरीर मिलती है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।