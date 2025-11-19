Wednesday, November 19, 2025
spot_img
HomeEntertainmentBigg Boss 19: 'इस कंटेस्टेंट से रहना कोसों दूर', मास्टरमाइंड गौरव खन्ना...
EntertainmentSlider

Bigg Boss 19: ‘इस कंटेस्टेंट से रहना कोसों दूर’, मास्टरमाइंड गौरव खन्ना क्या मानेंगे पत्नी की ये नसीहत?

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
34

बिग बॉस 19 का ये हफ्ता घरवालों के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड की तरह है, क्योंकि इस हफ्ते वह अपनों से मिलने वाले हैं। 3 महीने के सफर के बाद हाल ही में गौरव खन्ना अपनी पत्नी आकांक्षा से मिले, जिन्होंने उन्हें आते ही घर में एक कंटेस्टेंट से दूर रहने की वॉर्निंग दे दी।

इस हफ्ते बिग बॉस 19 के घर में इमोशंस की बाढ़ आ गई। तीन महीने से दिल में छुपे कंटेस्टेंट्स के जज्बात बाहर आ गए। सलमान खान के शो में ये पूरा हफ्ता फैमिली वीक चलेगा, जहां 2-2 करके 9 कंटेस्टेंट्स के अपने बिग बॉस हाउस में एंटर होंगे।

अशनूर कौर और कुनिका सदानंद की फैमिली के बाद गौरव भी अपनी पत्नी का काफी इंतजार कर रहे थे। उनकी पत्नी की भी घर में एंट्री हुई। हालांकि, इधर-उधर की कोई भी बात किए बिना गौरव खन्ना की पत्नी ने सीधे-सीधे उन्हें गेम से जुड़ी कुछ चीजें समझाई और इसी के साथ एक कंटेस्टेंट से दूर रहने की नसीहत दी।

आकांक्षा ने खुद के लिए खेलने की दी सलाह

गौरव खन्ना की पत्नी जिन्हें बाहर एक्टर के सपोर्ट में एक भी पोस्ट न डालने के लिए ट्रोल किया जा रहा था। उन्होंने आने के बाद सबसे पहले गौरव को उनके गेम के बारे में समझाते हुए खुद के लिए खेलने की नसीहत दी और थोड़ा सेल्फिश होने के लिए भी कहा। आकांक्षा ने गौरव से कहा कि वह अपना कम्पेटेटिव साइड आगे लाएं और सेफ खेलना बंद करें। उन्होंने एक्टर को ये भी बताया कि वह अच्छा खेल रहे हैं, बस थोड़ा और फोकस करें।

आकांक्षा ने गौरव के फिनाले में जो सबसे बड़े कॉम्पिटिशन हैं, उनके बारे में भी कहा। उन्होंने कहा अमाल मलिक और फरहाना भट्ट इस वक्त उनके सबसे बड़े कम्पीटिटर है। वह उनके पीछे बुराई करते हैं। साथ ही उन्हें ओपन और वोकल होने के लिए समझाया।

इस कंटेस्टेंट से दूर रहने की दी वॉर्निंग

आकांक्षा ने अपने पति गौरव खन्ना को सिर्फ गेम के लिए ही नहीं समझाया, बल्कि उन्हें फरहाना भट्ट से दूर रहने की नसीहत भी दी। उन्होंने फरहाना के साथ गौरव के जुड़ाव को ‘नॉट वर्थ इट’ कहा। उन्होंने सीधा कहा कि इस घर में कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता है, किसी को उनके एथिक्स और मॉरल्स की वैल्यू नहीं है, तो तुम खुलकर खेलो”।

आपको बता दें कि फरहाना भट्ट की मां ने आने के बाद सबसे पहले गौरव खन्ना को थैंक यू किया, क्योंकि उनकी वजह से ही फरहाना को दूसरा चांस मिला और वह शाइन कर पाई।

Previous article
Ranji Trophy Round Up: कर्नाटक और महाराष्ट्र पारी से जीतकर शीर्ष पर पहुंचे, बंगाल भी जीत के करीब
Next article
दिल दहला देने वाली घटना: महिला ने दो मासूम बेटियों के साथ किया आत्मदाह
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved