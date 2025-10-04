Saturday, October 4, 2025
फरहान शकील के नेतृत्व में निकली

Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
गाँधी जयंती की शोभायात्रा

बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने दिखाई हरी झंडी,शहर में गूंजा राष्ट्रपिता के संदेशों का नारा

इटावा। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 154 वीं जयंती के पावन अवसर पर शहर में शानदार और विशाल शोभायात्रा का आयोजन किया गया। अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष फरहान शकील के संयोजन में निकाली गई यह 15 वीं वार्षिक विशाल गाँधी जयंती यात्रा जबरदस्त उत्साह और जनसमर्थन के बीच पूरे शहर में संचालित हुई।इस यात्रा के मुख्य अतिथि बदायूं के सांसद आदित्य यादव रहे।

उन्होंने मुख्य मार्ग पर हरी झंडी दिखाकर इस शानदार शोभायात्रा को रवाना किया।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गाँधी जी के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और देश को आगे बढ़ने के लिए उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है।यात्रा का संचालन मयंक विधौलिया ने किया एवं संयोजक फरहान शकील ने किया।पूरे मार्ग में जगह-जगह उनका और पूरी यात्रा का स्थानीय नागरिकों,व्यापारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया।लोग फूलमालाओं और मिठाइयों से यात्रा का अभिनंदन करते नजर आए।

यात्रा में हजारों की संख्या में जनपद एवं शहर के लोगों ने भाग लिया,जिससे एक जनसैलाब का दृश्य उपस्थित हुआ। प्रतिभागी महात्मा गाँधी अमर रहे, हिंदुस्तान ज़िन्दाबाद और सर्वधर्म समभाव के नारे लगाते हुए गाँधी जी के संदेशों को जीवंत कर रहे थे।यात्रा में रंगारंग झांकियाँ,बैंड तथा गाँधी जी के चित्रों से सजी तख्तियाँ भी शामिल थीं, जिन्होंने समारोह की शोभा को चार चाँद लगा दिया।इस अवसर पर बोलते हुए फरहान शकील ने कहा कि हम लगातार 15 वर्षों से इस परंपरा को निभा रहे हैं। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को बापू के आदर्शों सत्य,अहिंसा और सद्भाव से जोड़ना है।

आज का जनसैलाब दर्शाता है कि इटावा की जनता के दिल में गाँधी जी के प्रति अगाध श्रद्धा है।इस अवसर पर शोएब रंगरेज़,इश्तियाक़ बैग,अब्दुल मालिक क़ुरैशी,दीपक बाथम,बाबर उमर,आमिर झप्पू,हाशिम मिर्जा,कुणाल सिंह,तहसीन सग़ीर,दानिश,उमैर क़ुरैशी,अनस ख़ान,जुनैद ख़ान,अरशद,जावेद ख़ान,फ़ैसल छोटू,इक़बाल बल्लो,अख़्तर,दिलशाद क़ुरैशी,हैदर हुसैन,मालती यादव,सीमा पाल,प्रिंस पाल,बीटू यादव,गौरव यादव,प्रवीण कुशवाहा,अजेन्द्र गौर,मोना यादव,अनवर हुसैन,अनीता यादव,रेनू यादव,किशन यादव,आदित्य गोविन्द,हाजी रियाज़,इमरान बैग,नौशाद अहमद,ऋषभ यादव,टंटी यादव,सुनील यादव,आशीष राजपूत,सर्वेश शाक्य,रागवेंद्र गौतम विधायक भर्थना आदि मौजूद रहे।

