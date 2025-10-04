Saturday, October 4, 2025
एसएमजीआई के बीएससी नर्सिंग में अनुप्रिया टॉपर

इटावा। सर मदनलाल इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में अध्ययनरत बीएससी नर्सिंग चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने जुलाई 2025 की परीक्षा परिणाम में अपना उत्कृष्ठ प्रदर्शन कर संस्थान की श्रेष्ठ शैक्षणिक परंपरा को लगातार कायम रखा है।इस अवसर पर डायरेक्टर डॉ.उमाशंकर शर्मा ने खुशी जताते हुए कहा कि,अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी,लखनऊ द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में इस वर्ष भी पूर्व की भांति ही संस्थान का रिजल्ट शत प्रतिशत रहा है जो हमारे संस्थान के विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का एक सशक्त प्रमाण है।

इस बार चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में अनुप्रिया ने सर्वाधिक(80.8%) अंक अर्जित कर प्रथम स्थान एवं तृप्ति शाक्य ने(76.5%)के साथ द्वितीय, पलक यादव ने( 74.8%)के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया,भूमि चतुर्थ एवम चारू यादव पंचम स्थान पर रही।इस अवसर पर एसएमजीआई इटावा के चेयरमैन डॉ विवेक यादव ने संस्थान के निदेशक सहित समस्त स्टाफ और विद्यार्थियों को बधाई दी और इसी प्रकार से शैक्षिक उत्कृष्टता को बनाए के लिए प्रोत्साहित किया।

