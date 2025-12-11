कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को एक प्लेटफार्म पर खड़ा किया, पोलिटिकल पावर के लिए मजबूत संगठन तैयार करें कार्यकर्ता -बी एन काम्बले

आजाद समाज पार्टी ने किया एक दिवसीय कैडर कैम्प

बुधवार को नगर के एक अतिथि गृह में आजाद समाज पार्टी का कैडर कैम्प आयोजित किया गया। कैडर कैम्प में राष्ट्रीय प्रचारक बी एन काम्बले ने पार्टी की विचारधारा और संगठन की कार्ययोजना के बारे में प्रशिक्षित किया। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करके बाबा साहब डॉ अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहती है। मान्यवर कांशीराम साहब ने छोटे छोटे कैडर कैम्प करके बहुजन समाज को एक प्लेटफार्म पर खड़ा करने और अपनी बिगड़ी खुद बनाने के संदेश दिए थे।

कैडर कैम्प में उन्होंने पार्टी के गठन के उद्देश्य, संविधान और कार्ययोजना के बारे में प्रशिक्षित किया और कहा कि बहुजन समाज अपने वोट का सही इस्तेमाल करके राजसत्ता पर अधिकार करे, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं, खासकर नौजवानों को जमीन पर उतर कर संगठन का काम करना होगा। जिला अध्यक्ष हरिश्चंद्र कोरी ने प्रशिक्षक , पार्टी के मंडलीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। आसपा के युवा मंडल अध्यक्ष अरुण अम्बेडकर,भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष मो इश्तियाक, विजय कोरी,अल्ताफ फौजी, रवीन्द्र, शैलेन्द्र चक्रवर्ती,शरद कुमार,भजन अम्बेडकर, आशीष आदि मौजूद रहे।