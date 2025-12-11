Thursday, December 11, 2025
spot_img
HomeMarqueeकांशीराम साहब ने बहुजन समाज को एक प्लेटफार्म पर खड़ा किया, पोलिटिकल...
MarqueeUttar PradeshOther

कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को एक प्लेटफार्म पर खड़ा किया, पोलिटिकल पावर के लिए मजबूत संगठन तैयार करें कार्यकर्ता -बी एन काम्बले

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
57

आजाद समाज पार्टी ने किया एक दिवसीय कैडर कैम्प

बुधवार को नगर के एक अतिथि गृह में आजाद समाज पार्टी का कैडर कैम्प आयोजित किया गया। कैडर कैम्प में राष्ट्रीय प्रचारक बी एन काम्बले ने पार्टी की विचारधारा और संगठन की कार्ययोजना के बारे में प्रशिक्षित किया। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करके बाबा साहब डॉ अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहती है। मान्यवर कांशीराम साहब ने छोटे छोटे कैडर कैम्प करके बहुजन समाज को एक प्लेटफार्म पर खड़ा करने और अपनी बिगड़ी खुद बनाने के संदेश दिए थे।

कैडर कैम्प में उन्होंने पार्टी के गठन के उद्देश्य, संविधान और कार्ययोजना के बारे में प्रशिक्षित किया और कहा कि बहुजन समाज अपने वोट का सही इस्तेमाल करके राजसत्ता पर अधिकार करे, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं, खासकर नौजवानों को जमीन पर उतर कर संगठन का काम करना होगा। जिला अध्यक्ष हरिश्चंद्र कोरी ने प्रशिक्षक , पार्टी के मंडलीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। आसपा के युवा मंडल अध्यक्ष अरुण अम्बेडकर,भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष मो इश्तियाक, विजय कोरी,अल्ताफ फौजी, रवीन्द्र, शैलेन्द्र चक्रवर्ती,शरद कुमार,भजन अम्बेडकर, आशीष आदि मौजूद रहे।

Previous article
प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता में टीमों के बीच हुए रोमांचक मुकाबले, फाइनल आज
Next article
अकबरपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 581 जोड़ो का हुआ भव्य विवाह
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved