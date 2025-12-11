प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता में टीमों के बीच हुए रोमांचक मुकाबले, फाइनल आज

प्रदेश स्तरीय तीन दिवसीय समन्वय जूनियर बालिक कबड्डी प्रतियोगिता में दूसरे दिन टीम ए और टीम बी में शामिल कबड्डी टीमों के बीच कुल दस मैच हुए। कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल आज होगा। सहारनपुर,मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, अमेठी, बस्ती और आगरा के खिलाड़ियों ने रोमांचक खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन दो टीमों (टीम-ए तथा टीम-बी) के बीच खेले गये मैच में क्रमशः सहारनपुर ने 39-19 से आगरा, मेरठ ने 38-17 से गोरखपुर, मुरादाबाद ने 37-09 से लखनऊ, वाराणसी ने 30-20 से अयोध्या, मीरजापुर ने 28-06 से चित्रकूट, अयोध्या ने 30-28 से झॉसी, छात्रावास अमेठी ने 33-20 से आजमगढ़, बस्ती ने 35-16 से कानपुर, आगरा ने 28-26 से मीरजापुर व सहारनपुर ने 36-11 से अयोध्या को हराया।

उन्होंने बताया कि इस अवसर पर आर्ब्जवर क्रीड़ाधिकारी जिला खेल कार्यालय प्रतापगढ़ पूनमलता की उपस्थित रही एवं उपक्रीड़ाधिकारी शमीम अहमद व मो0 मोसर्रफ खॉ ने आये हुए अतिथियों का स्वागत व आभार व्यक्त किया तथा प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु निर्णायक के रूप में सुरेश कुमार सिंह, सत्येन्द्र कुमार, मो0 अकरम, जितेन्द्र कुमार नागर, शराफत अली, अवनीश राय, संजय पाल, राजेश कुमार यादव, हूबलाल, रामपाल, प्रशान्त सिंह, अमित यादव, धीरज प्रसाद, विनीत पटेल, छविनाथ राजभर, जय शंकर पाण्डेय, संदीप कुमार, रघुपति यादव, अनिल कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय प्रतियोगिता का फाइनल मैच 11 दिसम्बर 2025 को खेला जायेगा व उक्त आयोजित प्रतियोगिता में खेल विभाग अमेठी के जीवन रक्षक राम आसरे यादव, कनिष्ठ सहायक शिव कुमार मौर्य, अर्न्तराष्ट्रीय हैण्डबाल खिलाड़ी/प्रशिक्षक सचिन भारद्वाज, प्रशिक्षक मो0 नदीम, मो0 आरिफ, लबली तिवारी, मोना सिन्हा ने उपस्थित रहकर आयोजन में अमूल्य योगदान दिया तथा उक्त आयोजन में राजकीय इण्टर कालेज टीकरमाफी के प्रवक्ता डॉ0 अब्दुल हमीद द्वारा मंच संचालन का कार्य सम्पादित किया गया।