Thursday, January 15, 2026
spot_img
HomeUttar PradeshHamirpurडग्गामार वाहनों के खिलाफ संयुक्त यातायात चेकिंग अभियान, 8 वाहन सीज
MarqueeUttar PradeshHamirpur

डग्गामार वाहनों के खिलाफ संयुक्त यातायात चेकिंग अभियान, 8 वाहन सीज

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
59

जनपद में डग्गामार वाहनों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बुधवार को संयुक्त यातायात चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान क्षेत्राधिकारी सदर, एआरटीओ हमीरपुर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, एआरएम हमीरपुर एवं प्रभारी यातायात के संयुक्त नेतृत्व में संचालित किया गया।

अभियान के दौरान यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद के प्रमुख मार्गों एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग की गई। इस दौरान 8 डग्गामार वाहनों को चिन्हित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर उन्हें सीज किया गया। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई भी की गई।

चेकिंग के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन, वैध दस्तावेज साथ रखने तथा सुरक्षित तरीके से वाहन संचालन करने के लिए जागरूक किया गया।

पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों ने वाहन चालकों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों, विशेषकर जीजीआईसी कॉलेज, बस स्टैंड एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों के आसपास अनाधिकृत रूप से वाहन खड़े न करने की सख्त हिदायत दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आगे भी इस प्रकार के अभियान निरंतर जारी रहेंगे।

Previous article
इटियाथोक ब्लॉक मनरेगा में लूट सको सो लूट
Next article
एडीओ पंचायत कार्यालय बढ़नी में फैले भ्रष्टाचार की जांच करेंगे अपर जिला पंचायतराज अधिकारी
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved