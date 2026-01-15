Thursday, January 15, 2026
एडीओ पंचायत कार्यालय बढ़नी में फैले भ्रष्टाचार की जांच करेंगे अपर जिला पंचायतराज अधिकारी

कार्यालय में तैनात एक कंम्पयूटर आपरेटर ने उच्चाधिकारियों को लिखित शिकायती पत्र भेजकर धनउगाही व मानसिक उत्पीड़न का लगाया था गंभीर आरोप

बढ़नी सिद्धार्थनगर। एडीओ पंचायत कार्यालय बढ़नी में फैले भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपर जिला पंचायतराज अधिकारी को जांच सौंपी है।

मिली जानकारी अनुसार बीते कुछ दिनों पहले कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी जनार्दन कुमार पाण्डेय ने सहायक विकास अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी सहित तमाम उच्चाधिकारियों को लिखित शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने भेजे गये शिकायती पत्र में लिखा था कि वह एडीओ पंचायत कार्यालय बढ़नी ब्लाक में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर कार्यरत है।

सहायक विकास अधिकारी (पं) के द्वारा अभ्टूबर माह में धन का माँग किया गया था, जिसे मेरे द्वारा नहीं दिये जाने पर मुझे तहसील पर सम्बद्ध कर दिया गया है। विकास खण्ड में सहायक विकास अधिकारी के कार्यालय में सफाई कर्मी राकेश कुमार एवं राजकिशोर मौर्या को सम्बद्ध किया गया है ।जो विकास खण्ड के ही दो ग्राम पंचायतों में तैनात हैं।

जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल आदि के नाम पर इन्हीं सफाई कर्मियों के माध्यम से सहायक विकास अधिकारी (पं०) द्वारा धन उगाही की जा रही है।सहायक विकास अधिकारी (पं) के कार्यालय में न ही मुझे बैठने की अनुमति दी जा रही है ,और न ही कार्य करने के लिए कम्प्यूटर-सेट दिया जा रहा है।

जिसके संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी वाचस्पति झा द्वारा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी को जनार्दन पाण्डेय कम्प्यूटर आपरेटर स्वच्छ भारत मिशन विकास खण्ड बढनी द्वारा शिकायतीपत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कर अपनी सुस्पष्ट आख्या शीघ्र साक्ष्यो सहित उपलब्ध कराने का दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

