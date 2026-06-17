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12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां की हासिल: पूर्व मंत्री

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर खुनियांव ब्लॉक में जन कल्याण शिविर, स्वास्थ्य मेला एवं जन जागरूकता अभियान आयोजित

इटवा, सिद्धार्थनगर। विधानसभा क्षेत्र 305 इटवा के अंतर्गत विकास खंड खुनियांव के ब्लॉक सभागार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीयों की निरंतर सेवा एवं सुशासन को समर्पित केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जन कल्याण शिविर, स्वास्थ्य मेला एवं जन जागरूकता अभियान का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी के अवलोकन के साथ हुआ। जन कल्याण शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। वहीं स्वास्थ्य मेले में चिकित्सकों द्वारा नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श एवं दवाइयों का वितरण किया गया।

मुख्य अतिथि डॉ. सतीश द्विवेदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया गया है। गरीब, किसान, युवा, महिला, श्रमिक एवं वंचित वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक योजनाएं संचालित की गई हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं, जबकि उज्ज्वला योजना ने माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने का कार्य किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, हर घर जल, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने देश के विकास को नई गति प्रदान की है।

डॉ. द्विवेदी ने कहा कि मोदी सरकार ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाईं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित किया है। आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य गरीबों का सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के अवसर, किसानों की आय में वृद्धि तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

कार्यक्रम के दौरान जन जागरूकता अभियान के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों ने लाभार्थियों की समस्याएं सुनीं तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शिविर में कई पात्र व्यक्तियों का विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीकरण भी किया गया।

स्वास्थ्य मेले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। रक्तचाप, मधुमेह, नेत्र रोग सहित विभिन्न बीमारियों की जांच की गई तथा जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों ने सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन योजनाओं से समाज के कमजोर वर्गों को काफी लाभ मिला है। कई लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए किया गया। उपस्थित लोगों ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और समाज के प्रत्येक वर्ग को उनका लाभ दिलाने का संकल्प लिया।

खुनियांव ब्लॉक में आयोजित यह जन कल्याण शिविर, स्वास्थ्य मेला एवं जन जागरूकता अभियान क्षेत्र के लोगों के लिए लाभकारी साबित हुआ। कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को जहां स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त हुईं, वहीं उन्हें केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी मिली। पूरे आयोजन में उत्साह और जनभागीदारी का वातावरण देखने को मिला, जिसने सुशासन और सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करने का संदेश दिया।

इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रीता दूबे, नगर पंचायत अध्यक्ष बिस्कोहर अजय गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य प्रदीप कसौधन, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राजेंद्र दूबे, जिला उपाध्यक्ष कृष्णा मिश्रा, मंडल अध्यक्ष राजेश पाण्डेय, प्रधान संघ के बस्ती मंडल अध्यक्ष व्यास पाण्डेय, जनार्दन तिवारी, राजेश पाण्डेय, सुनील पाण्डेय, शिवा गौतम, हरिनारायण उपाध्याय, बलराज यादव, हरीशकृष्ण पाण्डेय, सुरेंद्र यादव, सुनील सिंह, सहजराम चौधरी, ध्रुवचन्द्र चौधरी, प्रेमप्रकाश त्रिपाठी, नवलकिशोर सिंह, विजय प्रताप सिंह, अमरमणि दुबे, अनूप मिश्रा सहित पार्टी के कार्यकर्ता गण एवं स्थानीय नागरिक गण उपस्थित रहे।

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